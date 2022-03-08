近年，本欄不時打趣地說，如果香港的大學要增添新科目，應考慮增加一門判斷學。當代社會最大問題，是不少人頭腦糊塗，不懂得慎思明辨，而培養理智、客觀的分析力，不是用作裝點門面的閒家當，有此本領，往往可以讓你少走彎路，在關鍵時候，甚至可以保你性命周全。

筆者常說近年的香港，大抵每365日就會出現一次反智運動，2019年是反修例風波，2020年是盲搶白米、廁紙，2021年是反疫苗。今日點檢下來，應以反疫苗一項，所受的教訓最深，不知要牽涉到多少條寶貴性命。

新冠疫情在香港出現第5波爆發，本地的染疫死亡率排行世界第一，其中絕大部分的病亡者是老人家。幾日前，醫學專家袁國勇到訪老人院舍，離開時神情凝重，說長者們已經錯過了接種疫苗的最佳時機，在這一波疫情，他們可能要付出很大代價。聽到袁教授的話，我心中就像被敲了一錘，很替長者們擔心。

在亞洲區，香港比大部分地方都早得到疫苗，初時因為有太多人持觀望態度，有財團更送出價值千萬元的洋樓作抽獎，鼓勵市民踴躍接種。後來老年群仍然遲疑，政府又找來德高望重的藝人羅蘭拍廣告，宣傳打疫苗的重要性。但種種措施都不大奏效，直至2022年1月，仍有大量市民拒絕打針，80歲以上的接種者，更低至兩成，此舉猶如開門揖盜，將香港置於危險的境地。到了2月，變種病毒Omicron在本地大爆發，很多市民才如夢方醒，急急去打疫苗，可惜部分人已經趕不及，有的病重，有的死亡。

往事已矣，追悔也是沒用，如今只期望在2022年，香港人不會再生出新的反智運動。