澳洲防長達頓早前指一旦兩岸爆發戰爭，澳洲無可避免要支持美國協防台灣，未知是否言論太過離譜，日前竟轉口風改稱「到時會按國家利益作決定」，又指北京見到俄羅斯入侵烏克蘭的後果，應重新評估犯台代價，對於會否向台提供武器則未有正面回答。澳洲政界沒甚麼多，欲玩政治卻反被政治所玩者最多。

達頓過去曾有多次將矛頭直指中國的言論，現在只不過再添一筆，並不令人意外，反而今次抽水言論在時機掌握方面完全不合格。須知道，當前俄烏戰爭愈燒愈烈，短期內似難以收科，澳洲總理莫里森上月曾借題發揮，批評中國對俄軍集結烏克蘭邊境保持沉默，表現得好像很關心烏國似的，若真是如此，澳洲與其或會對台提供武器，何不先對烏輸送軍備？如今無視烏國戰火，卻以台灣來煽風點火，足見西方白人說話無敵，做起來卻另行演繹，真是個孬種。

再說，澳州人的協防論，對台灣而言也是不夠實用，皆因台灣當前急需的不是協防、不是軍事武器，而是穩定可靠的電力供應。台灣多地日前又上演無預警的大停電，不論人為也好，意外也罷，事實就是台灣停電真的太多了，偏偏澳洲1,000萬戶住家，有三分之一均安裝了太陽能板，長期出現大量光電湧入電網，導致電網負荷超載、調度失衡。澳洲人何不向台灣提供電力，反正過剩，對台灣來說也更有迫切性，最重要的是供電乃造福人群，提供武器則是送人去死，澳洲人請積點陰德。

當然，達頓只是芸芸喜向美國學舌的其中一隻鸚鵡，一時抗華，一時又願與中國緊密合作，被澳國前總理形容為「暴躁少年」絕非浪得虛名，單是沒搞清台灣是中國的一部分，已可見其人之淺陋粗疏。