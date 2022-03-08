疫情肆虐，市民水深火熱，隨時面對染疫和失業雙重打擊，儘管政府有所謂「確診恩恤金」，及防疫抗疫基金6.0推出「失業援助金」，但兩者申請門檻都非常高，不少確診又手停口停的市民根本難以受惠、求援無助，政府應盡快調整政策，放寬門檻，以解市民燃眉之急。

先談「確診恩恤金」，現時社署容許新冠患者申請，每名合資格人士可獲5,000元，毋須資產審查，但申請條件仍沿用一年多前的準則，包括要獲衞生署確認在本地染疫，現時受僱但不享有有薪病假或自僱人士。最離地的是申請者必須在公立醫院留院治療，而面對經濟困難，可謂不合時宜。

如今香港每日幾萬宗新增確診個案，公立醫院早已爆煲，根本難以「留院治療」。何況醫院正全力照顧長者和幼童等重症者，在政府居家抗疫政策下，輕症患者變相只能留家自救，一個因染疫而失業或停工的基層市民，未能安排入院，又如何能符合申領資格？「確診恩恤金」的原意，是要幫助有急切需要的打工仔，執行上是否已經走樣變形？

其次是「失業援助金」，政府在抗疫基金6.0中首度推出臨時失業支援，值得肯定。但要獲一筆過一萬元的臨時失業援助，要符合4個資格，包括失業不少於一個月、失業前月薪不超過3萬元、無領取綜援和受惠於第六輪基金其他措施。而開工不足、放無薪假的人士更是不能申請。

面對史無前例的疫情，各行各業均遭重創。疫情下各項援助金的申請門檻，宜寬不宜緊，有關部門應積極考慮放寬，如「確診恩恤金」可容許居家患者自行申報，日後抽查審核，加快發放效率；「失業援助金」應涵蓋開工不足或停工的人士，以覆蓋更多行業。當局支援及時，才能救民於水火。