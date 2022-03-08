近期全港各大超市、公眾街市、街頭巷尾零售販商一再被搶購清零。林鄭特首及問責高官愈呼籲市民不要搶購，貨架則愈快清零。其實中央已破格從鐵路、水路、陸路等特事特辦供應物資，甚至38名從內地各省市，甚至內蒙古都火速派屠宰員支援，到港屠場協助屠宰牲口以滿足香港市場對新鮮豬牛肉的需要，作為香港市民都應撫心自問，若沒有祖國做靠山，香港將是甚麼樣情景？那些曾在2019年「反送中」上街的市民也請問問自己的良心，若沒國家無償地、無私地、無限地供應由藥物到食物，由食得到唔食得的都支援我們750萬港人，今天香港將如何自處？

那麼，為甚麼仍有這麼多市民去搶購？明明超市供應商也聲明有足夠3個月存貨的存倉量，也制止不住搶購潮呢？原因有二：一則是人心虛怯憂慮，看不到前景；二則是特首及高官言行不一，信用已透支，得不到港人的信任，搶購自保行為表現的羊群心理是難以用道理化解的，只能留待市場不斷滿足供應的事實說話，但特首及高官的信用透支則完全取決於執權柄者是否猛醒改錯了。今年一月以來，特首及高官多次公開講話，分別就「禁聚」、「安心出行」、「全民強檢」、「封城」、「禁足」等左搖右擺，前言不對後語，豈會不令市民失信心？林鄭特首必須吸取第5波抗疫失言的教訓，剔除「邊界」謬誤，踢走綏靖主義方能挽回信心，並取消公務員在家工作，責成全員投入抗疫前線，加強統一各部門的指揮協調和督促實施，歸口發言，嚴懲和追究官員在抗疫中失職瀆職責任、嚴懲「躺平」和怠工軟對抗，絕對不容許再出現內地支援屠宰員坐冷板櫈，7天建好的青衣方艙醫院卻5天也收治不足一成人，院舍長者被拖延打針等失職情況。