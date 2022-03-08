死生亦大矣，豈不痛哉！係嘅，人的生命短長由造化決定，來時去路，最終都會歸於死亡。港人長壽又如何？香港係國際大都會又如何？港人長壽，竟落得「壽則多辱」，尤其疫慌下，死都毫無尊嚴，更令人倍添愁傷！

長壽係好事，若然能夠「快然自足，曾不知老之將至」，咁就唔同，斜陽草樹，尋常巷陌，你都會覺得氣魄更壯！可是，香港有太多貧窮老人，有些幹着清潔工，早年廢紙回收還可搵三幾十蚊，不少老人家仍在街頭佝僂着駝背在執紙皮！更多長者等安老院舍，未等到已上咗天堂！睇老人專科如眼疾，又係等到眼盲都未割到白內障！咁多年來，庸官但知廢噏，知道香港人口老化問題嚴重，醫療、老人設施等遠遠落後，之但係庸官找出問題，辦公室高樓望海，寫篇網誌，就當解決咗問題！

各位！第5波疫情累計近1,700宗60歲或以上長者死亡，佔死亡人數94.5%。安老院舍成為重災區，專家就一味呼籲長者要打4劑先夠保護！又話要強制長者接種疫苗，喂！院舍已爆到九彩，之前又唔積極為長者接種，依家火燒眼眉先來挖井，有用嗎？依家先來變招？慳啲啦，食隻蕉實際啲！

每日睇本報要聞，老朽個心都實一實！疫情失控，醫療系統崩潰，大批抱病待救治嘅病人得唔到援手而離世，殮房屍滿為患。有市民向本報哭訴，老父於急症室離世後兩日仍陳屍急症室走廊。更不堪嘅係，有家屬控訴親人染疫身亡後被迫直接火化，無法瞻仰遺容及辦喪禮。有市民憂屍身腐爛，狠批政府無能：生前欠照料，死咗難善後！從事殯儀業嘅都指出，唔好話喪禮，好多家屬見到自己親人入院嗰刻已經係最後一面！港人生前死後之淒涼，竟至於此！老天爺，你有長眼睛嗎？