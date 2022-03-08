當章國明導演和我在1982年第一次踏入影圈少林寺邵氏片場，貴為該公司大導演的開心佛楚原，已早在龐大片場中一個小小製片部迎接我倆。

楚大導與章導早在70年代初已認識。那個時候，章國明還未踏足影視圈，才十來歲的「𡃁仔」一名，但自小着迷電影製作的他，已開始編導攝獨立製作超八米厘電影之途，並攝製了一齣《異世之所》在香港超八米厘影圈中享負盛名。故此楚原導演早已聞風觀看了，再使用他的廣博人脈關係，聯絡到章國明約他在尖沙咀百樂酒店（是當時的電影工作人員蒲點，而尖沙咀半島酒店只是跟各行各業大人物見面，或在鎂光燈下見報的大導演、大明星才會出現，普羅電影界多選擇百樂酒店）。楚原導演很豪爽的出價5,000元（70年代的5,000元已可買一輛小型汽車代步）買下《異世之所》版權。全程他沒有派助手聯絡章國明，也沒有叫邵氏公司跟章國明討價還價，也許楚原導演深知邵氏公司的方逸華大姐出名節儉，為免當時尚算小人物的章國明被大公司欺詐，貴為大導演的楚原便自己出馬，善待章國明。最後，楚原導演親自改編，篇幅出自超八米厘的小型電影，故此只收錄在他作品中的其中片段而已。自此，也沒有甚麼合作上的交誼了。豈料……

喜歡拍攝大俠電影、自己一言一行也像大俠般、樂意提拔新人、重情重義的楚原導演在數年後，竟又伸出護幼扶弱之手提拔我！時為1984年，章國明拍戲時發生了嚴重意外，雖保得住性命，卻需要長時間休養復原。身為副導演的我也被迫停工，幸深明影視圈手停口停的楚原大導又一次紆尊降貴的，叫我轉過去他劇組跟他開工。

我當然開心到牙關也從此再無合上的機會，因為每天10小時工作，不會要你加班，不會要你調班影響生活習慣，更不會要你受高層氣，最最最樂見就是天天必有工開，有薪金可維持收入。難怪他是影圈少林寺邵氏片場最多人受過他教導而尊稱為師傅，也是最受普羅工作人員歡迎的領導人。為甚麼他可以在每天千變萬化，爆鑊多過爆肚的複雜影圈中給大家一個固定工作環境呢？

首先，他有一個十年如一日的作息規律，讓大家適應，便可以有恒穩而舒適的工作環境。每天中午他會到太子道咖啡屋（粵語片時代的明星蒲窩）吃午飯，邊吃飯邊寫明天的劇本（向公司保證明天一定有戲拍，今天便可以出通告明天有工開），至下午3時便驅車返回清水灣邵氏片廠，因為每天都是中午1時開工，晚上11時收工，拍廠景的關係日夜風雨無阻，外間發生甚麼事都不受影響，但由於拍廠景，在1時開工便先由燈光組及攝影組同事花兩三小時打光、營造氣氛，所以楚大導才在3時驅車返片場，與早在指導一切的副導演及化好妝的狄龍、井莉及武指元彬、元華開開心心一天復一天工作。