功夫茶：疫慌下基層徬徨　收入緊家長吶喊

多日來每天數以萬計嘅人確診，人心惶惶，點會安心出行吖！百業蕭條，未入夜市面到處已如鬼域！尋日接連揭發兩宗確診長者自殺慘劇，佢哋均年過70歲，即孔夫子所說嘅「從心所欲」之年，可惜卻分別選擇以自縊及跳樓方式結束生命！

疫慌下，個個行業面臨人手短缺，皆因中招人數實在太多，影響營運，成個香港恍如進入彌留，「福地」已驟變悲情城市！依家疫慌，市民有病尤其發燒，即使快測呈陰性，好多私家醫生唔會「痌瘝在抱」，而係睬你都傻！做醫生不是「視病猶親」，而係「有所不為」，香港啲私家醫生，疫情節乃見，幾有「骨氣」！

做醫生面對疫情嚴峻有壓力！各位，你話基層面對兩年多疫慌，又有冇壓力呢？大地雪漫漫，春風依舊寒！疫情下經濟凋敝，百業萎縮，獅子山下早已冇穩穩陣、做多份呢支歌仔唱，更多基層係手停口停，苦不堪言！呢，面對疫情如核爆式蔓延，3月春寒料峭，廣大學生卻已提早放「暑假」，殺家長個始料不及！有啲家中唔止一隻百厭星，加上連日來「禁足」傳聞不絕又多版本，係真係假、有理冇理點都要去搶購啲物資㗎，持家嘅內外交困，唔少家長坦言感到身心俱疲！

有機構尋日公布調查結果，發現基層兒童照顧者嘅壓力巨大，71%受訪者認為壓力多涉及家庭及子女，更有99%受訪者表示未能負擔未來3個月嘅開支。有家長盡訴心中困：疫情下收入緊絀，之但係百物騰貴，左支右絀，菜又貴豬肉又貴，連罐頭雞蛋呢啲「窮人恩物」都加價唔少，家長深感難以滿足子女學習及營養需要。相關機構建議政府資助開設網上功課輔導班、增設兒童消費券等。

嗱！基層於疫慌中，苦水如河壩決堤，邊有咁易吐得完吖！有服務中心喺今年2月14日至3月6日，透過網上問卷、電話訪問、焦點小組等形式，進行咗一個「2022兒童照顧者疫情支援問卷」嘅調查，訪問603名基層兒童照顧者，結果近九成受訪者表示只能獨自照顧子女；近八成受訪者認為壓力指數達8分以上，當中有逾三成表示壓力指數去到10分，功夫茶相信，去到呢個爆煲階段，只要反轉手掌都可以用來煎魚！

事實上，全香港除咗堅離地嘅一班高官，唔使調查都知民生多艱，有子女嘅家庭更係百上加斤，阿哥，口罩、消毒劑、搓手液都要買多啲啩？提早放暑假，又要多花補習費或上吓興趣班，否則日子怎麼過？團體建議政府應「能幫盡幫」，要言之，就係要「心中有民、急民所急」，最好如谷針咁無所不用其極！