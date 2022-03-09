世界視線：日本插手烏局勢　恐招俄國反咬噬

俄羅斯總統普京發動對烏克蘭全面戰爭後，日本緊隨歐美盟友步伐，連環出擊對莫斯科施以制裁大棒，更有多名自衞隊前隊員加入國際軍團赴烏參戰。至此，俄日近廿年來反反覆覆的關係，也隨之而插到谷底。克里姆林宮不留情面地把日本列入不友好國家和地區名單，日本首相岸田文雄則選擇火上加油，在議會辯論中稱與俄國有領土主權爭議的南千島群島（日稱北方四島）為日本「固有領土」，或惹來俄國作出強硬軍事回應。

多年來日本一直宣稱擁有群島主權，但實際控制權落在俄國手上。俄方曾提出歸還齒舞諸島及色丹島的行政權，但日本堅持全部歸還而無法達成共識。事實上，俄國視南千島群島為該國面向太平洋的軍事戰略要點，一旦歸還日本，美國或乘機藉美日同盟關係在島上興建軍事設施，屆時直接威脅俄國海軍太平洋艦隊在鄂霍次克海的核潛艇基地，因此普京近年態度轉趨強硬，直言南千島群島主權問題「無得傾」。

岸田選擇放棄日本過去一直在國際場合採用的曖昧立場策略、明確地譴責並連續對俄施加制裁後，似乎觸動了克宮神經。俄羅斯旋即作出回應，上周派軍用直升機侵入日本領空，在北海道根室半島近海上空出沒。可是，日本國內正擔心普京似乎想另開戰線之際，岸田卻繼續刺激莫斯科。岸田此舉，無非是擔心烏俄戰爭會波及台海局勢，影響日本自身安全，故決心強化日美同盟，惟這樣做恐適得其反，甚至令日本陷入南北同時對抗中、俄的困境。

要知道，中俄不久前發表聯合聲明，聲言不是同盟更勝同盟，兩國關係不封頂。在日本連番挑釁下，日俄或有一戰，日本四島或遭導彈密集攻擊，連曾遭美軍投下原子彈的廣島及長崎，也可能成為俄軍攻擊目標。倘多次棄盟友於不顧的美國再次「翹埋雙手」，北京大可乘勢奪回與日本有主權爭議的釣魚島，加大對宮古海峽的實際控制權。屆時俄軍艦隊在南千島群島進出太平洋，中國艦隊則東出太平洋，對日本形成夾擊之勢，而躲在一旁的台灣獨派陣營及其背後力量，恐怕必然是「有得震冇得瞓」。