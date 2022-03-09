正論：全民檢測左右擺　不如先救老弱殘

全民檢測做還是不做？運房局局長陳帆前日才跑出來侃侃而談，本月底至下月初將進行全民檢測，還言之鑿鑿表示會配合有限度禁足。詎料言猶在耳又有變卦，最新消息是全民檢測不是現階段最優先工作，將推遲至4月進行，目前首要降低死亡率、減少重症。政府消息混亂，市民無所適從，唯一肯定的是，以廢官水平搞全民檢測只會一鑊泡，倒不如集中人手資源挽救長者性命。

本港新冠疫情仍未受控，據模型推算，全港或已有20%人口染疫，而死亡人數同樣迭創新高。昨日有160名患者離世，另有127宗滯後呈報死亡個案，至今累計2,365名患者死亡。可以看見，今波疫情的整體死亡率高達0.46%，冠絕全球，60歲或以上長者佔整體死亡個案69.3%，令人震驚。絕大部分均有長期病患或居於院舍，可見政府再不正視院舍爆發的嚴重後果，只會有更多老人枉送性命。

毫無疑問，長者死亡率高企，一方面是同專家所說的疫苗接種率低有關，但更重要原因是港府完全沒有提供隔離支援，中招的院舍長者被送到急症室後長期暴露在寒冷的戶外地方吹風，再不然將他們大腳踢回院舍，令病毒不斷蔓延，連原本未受感染的長者也無法幸免。港大感染及傳染病中心總監何栢良曾經指出，因疫情而病逝的長者之中，不少人可能並非直接死於新冠病毒，而是死於低溫症、長期病患惡化、在露天地方缺乏適當照顧和治療等，直接踢爆醫管局草菅人命。儘管港府其後將一兩個體育館改為確診長者的暫託照顧中心，但一來必須經醫管局轉介，費時失事；二來場館和床位非常有限，杯水車薪，結果不少確診長者依然難逃一死。

最悲涼的是，一名79歲與家人同住的染疫老婦，昨日凌晨被人發現在葵涌一個公園的女廁內自縊身亡，疑過於憂慮遂走上絕境。香港是一個富裕社會，一向自詡醫療水平高人一等，萬沒料到一場疫情便見真章。公營醫療崩潰，私營醫療見死不救，長者一旦確診，便等同被宣判患上絕症，箇中的絕望無助非筆墨所能形容。

歸根究柢，特區之所以淪為長者煉獄、絕望之城，與港府抗疫無能、高官失職怠政、本地專家不務正業脫不了干係。正如內地專家組組長梁萬年所說，目前特區應集中醫療資源優先實現「減少感染、減少重症、減少死亡」，並借鑑內地「四集中」做法，即「集中患者、集中專家、集中資源、集中救治」，強調香港不能選擇躺平，否則危害無窮，無異於對無所作為的港官一記當頭棒喝。

明乎此，港府與其對全民檢測進行與否搖擺不定，倒不如集中精力挽救老弱傷殘者的性命。全力加快為未染疫的院舍長者上門接種疫苗，將方艙醫院等單位轉為接收輕症長者的隔離設施，截斷病毒在院內和社區的傳播鏈等，方為當務之急。老人的命也是命，絕對不是本港某些專家所謂「物競天擇」的犧牲品。能否力挽狂瀾於既倒，端視乎當局是否痛定思痛，奮起抗疫。