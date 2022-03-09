俄烏之戰仍在持續。俄羅斯未能速戰速決，部分理由是烏克蘭軍隊特別是新納粹武裝，在美國支持下實力勝於過往。但總的來說，應不是俄軍之對手。久攻不下，主要原因是俄羅斯此次採取特殊軍事行動，不是常規戰爭。去軍事化、去納粹化是要打擊烏克蘭這兩方面的再生力量。可是，俄軍要維護烏克蘭人民的生命財產，所以不能用美國式的狂轟濫炸，更要保衞核電設備，防止新納粹武裝炸毀，釀成大禍。進軍因而步步為營，以圍城為主，即使巷戰也受制於新納粹武裝之利用平民作掩護。

不過，俄羅斯總統普京是堅持，用人道走廊希望減少平民傷亡，以便更精準對付困守各城的新納粹武裝與外國勢力。圍而慢攻是減少傷亡與破壞。受困的沒有救援，早晚要突圍而去，方便俄軍陸空同予以打擊。再過幾天，圍城內彈藥糧食耗盡，或許才是決戰之時。烏克蘭軍隊與新納粹武裝的絕大部分精銳，盡在東南圍城之內，一舉殲滅，便是毀滅其再生力量。

美國不敢派兵入烏，要解圍便只能在外圍作戰，作戰之法違反所有非戰時的國際規範，瘋狂凍結充公俄國政府人民企業在外的資產，切斷俄羅斯與美國控制的國際聯繫，不停加碼，以此來壓迫俄國就範（當然俄不就範，海盜們便分贓，也把烏克蘭打成災難以牽制俄羅斯與歐盟），乃至在俄國發動大規模的示威反戰，不惜把美國在俄布下的暗點暴露出來，讓俄羅斯的內政部隊逐一收拾。

可是普京還不為所動，在國際上美國動員制裁俄國的還是老相好，五眼聯盟、歐盟加上還想脫亞入歐的日本。印度、巴西、墨西哥、阿根廷等發展中國家的大國都不跟從，不能借俄烏之戰擴大反俄聯盟。曠日持久下，首先歐盟支撐不住，能源價飛升，高通脹打擊，戰爭威脅金融市場受重挫，歐元大貶。還有難民的威脅，歐盟以德、法為首可跟隨美國多久呢？美國也擔心金融動盪會觸發金融危機，打擊其已十分脆弱的經濟。更重要的是，俄國還蓄勢待發，還未全面凍結充公美歐等國在俄資產，撤銷俄對美歐所有公私外債，乃至禁運天然氣能源等到歐洲，還可大舉抬高國際油價。若是這樣做，歐美的天下會大亂，歐美之間的聯盟不易維持。

俄羅斯暫不採取極端對抗，是讓危機感在歐洲與美國擴大，讓形勢迫使它們與俄認真談判。