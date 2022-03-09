對於抗疫，香江府衙昏招百出、朝令夕改，各式專家各顯其能、各執一詞，社會各界七嘴八舌，莫衷一是。前一陣子，疫情核爆、洪水滔天，政府抗疫聚焦「全民強檢」和「全城禁足」，此乃抗疫的最大殺招，影響廣泛巨大，對香港這個各行各業自由散漫、各行其是的社會，執行起來肯定極為麻煩，甚或並不可行。

這時，香港律師會會長陳澤銘去信全體會員，認為政府若要實施「禁足令」防疫，可能會引致嚴重法律後果，包括影響牽涉法定責任的法律程序。陳澤銘說，他已致函特首林鄭月娥指出有關問題。他同時表示，律師作為客戶的法律顧問，並非支持或者反對「禁足令」，但有責任從風險管理角度指出「禁足令」可能引伸的法律後果。

陳澤銘促請政府一旦實施「禁足令」，訂定有關規例時要考慮禁足所引致的法律後果，以及對涉及法定責任（例如時限）的法律同程序帶來的影響，包括民事同刑事程序、僱傭法、家事法等。不知道林鄭月娥收到這封信會怎麼想，她對實施「禁足令」一向有所保留和搖擺不定，這封信大概正好應了「想睡覺就正好有人送來枕頭」，她應該給陳澤銘記上一功。

陳澤銘當然有功，香港是法治社會，凡事講法，特別是政府推出某項政策和措施都要依法辦事，千萬別引起官司，必須考慮周全。不過，這是太平歲月的做法，若遇到大事情、大危機，恐怕就不能慢條斯理、周全研究，把法律問題都弄好了，消除了「法律後果」、「法律責任」，再推出相關政策和措施。對此，法律界和政府其實都懂，在法律體系中也有解決緊急情況「兩難之局」的法律，因此這也不是甚麼大不了的事。

不過，香港的問題是有人會出於某種非法律目的玩法律牌，影響當局的決策，遇到膽小的決策者或本身考慮問題已有偏頗的決策者，就能正好「就坡下驢」，甩手不作為也。