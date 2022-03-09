「欲悲聞鬼叫，我哭豺狼笑。」香港第5波疫情愈演愈烈，內地全力支援，社會全面動員，前線醫護及紀律部隊堅守崗位，絕大多數市民積極配合，形成一場悲壯的抗疫人民戰爭。然而，當香港740萬人正處於水深火熱之際，有班流落英國的黃絲卻幸災樂禍，吹捧英國抗疫如何成功，嘲笑香港抗疫如何不濟，好一副奴才嘴臉！

英國真的抗疫成功嗎？當然不是。至目前為止，英國確診人數將近2,000萬，病歿人數超過16萬，連尊貴的英女王和首相等高官也先後染疫。即使最近當地疫情稍為緩和，每天確診病例依然高達數萬宗。黃絲們一味吹捧英國，到底是無知？還是腦殘？他們也許比較幸運，躲過英國封城亂七八糟的時候，也躲過香港這波來勢洶洶的疫情，但病毒無眼睛也無國界，誰能保證他們永遠幸運？

將自己的快樂建立在別人的痛苦之上，這種人的心理必定是扭曲的，心態必定是陰暗的。西方國家當初對中國爆發疫情幸災樂禍、落井下石，正是基於這種心理和心態。結果如何？他們的疫情比中國嚴重百倍、千倍，這就叫天理循環，報應不爽。例如加拿大政府，香港爆發反修例黑暴時，他們宣稱「明確支持世界範圍內的人權行動」，對香港警方依法履行職責指指點點，對中方推出《港區國安法》說三道四。沒想到後來報應在自己身上，面對全國各地反對強制接種新冠疫苗的示威者，加拿大政府非但不講「人權」，反而引用《緊急權力法》，出動警方強力清場，這就是西方的馳名雙標！

中國工程院院士鍾南山說得好，生命最重要，不管有甚麼不同的政治觀點或看法，在人與病毒的鬥爭中，最高的人權就是人的生命，是健康的生命。我們不會容忍自然感染導致大量的長者死亡，所以我們現在的政策還是爭取動態清零。反觀西方國家口口聲聲維護人權，其實他們放棄防疫，漠視生命，任由長者等弱勢群體自生自滅，正是對人權的最大傷害。許多人連生命健康也保不住，還談甚麼人權？西方的虛偽雙標、殖民主義、種族主義、狂妄自大等劣等基因，在世紀疫情面前暴露無遺。

很不幸，香港就是因為有些人跟隨西方那一套，才會落到如此地步。當初叫他們檢測偏不檢測，叫他們打針偏不打，結果不僅害了別人，更害了自己。