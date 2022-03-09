朝令夕改，今日的我打倒昨日的我，已成林鄭政府抗疫兩年多以來的最大特色。單是全民檢測做定不做，短短時日反反覆覆，出現多個版本。林鄭最初斬釘截鐵說不做，中央介入後改口說做；是否有封城禁足配合，林鄭最初謂沒有，陳肇始其後又說不排除。最新是陳帆公布本月26日至下月3日進行全民檢測，可能有限度禁足。

詎料昨日又有報章引述政府消息，指根據模型推算本港或有兩成人口已染疫，政府正醞釀大幅調整抗疫策略，會優先減低死亡和重症，期望一至兩周內見效果，現階段全民強檢不是最優先工作。喂，大哥大姐，全民檢測到底做還是不做？到底林鄭政府玩夠未？早前一名政商界名人去信林鄭，直斥港府防疫政策混亂，所謂的醫學專家和陳肇始幾乎每天都傳出令人困惑的消息，引起社區廣泛恐慌。他日前受訪時意猶未盡，再斥現時情況令他非常擔憂，勢對本港社會和經濟造成真正損害，由於太多的謠言流傳，故需要非常明確的訊息給人們希望和方向結束噩夢，政府應考慮一些可行方法，而不是嚇唬香港人云云。無奈言者諄諄，聽者藐藐，林鄭政府依然故我，繼續以製造恐慌為己任，令人憤怒。

港府最大的問題是至今沒有統一的最高指揮中心，部門各自為政，互無溝通，林鄭又剛愎自用，加上一眾所謂醫學專家最愛自說自話，每人各有一個版本，喜歡說甚麼就說甚麼，說完之後又不用負責，結果徒引起市民恐慌。今次有報章引述所謂的政府消息，指全民檢測不是優先工作，難保又是出自所謂的醫學專家把口。

市民但求政府行行好，請高官在艱難時期用腦想清楚才出來說話，想清想楚說一不二做實事，拜託不要再玩民以逞了。