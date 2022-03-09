新冠肺炎疫情的頭四個階段，香港守得堅牢，以世界標準而言，本地染疫的個案不算多，部分港人便自鳴得意，將早前的抗疫成績完全歸功於自己，說咱們防疫意識高，使病毒沒太多可乘之隙。如今變種病毒Omicron突然來犯，所到之處，如入無人之境，便一舉將香港人防疫意識高的神話，狠狠戳破。

這一波疫情開展後，筆者晚餐堅持在家吃，但午餐仍出外用膳，好友聞訊，對我嚴肅規勸，說在這當兒還天天在外吃飯，猶如玩火。我聽到後猛然醒覺，深以為然，便馬上嘗試大幅減少在外用膳的次數，改為排隊買外賣。但隊排多了，就愈見識到香港人的壞習慣，心想這般模樣，說不定外賣比堂食更易散播病毒，怪不得傳播力強的Omicron一到，疫情便一發不可收拾。

香港人愛排隊，卻不懂得在新冠疫情下應該如何排隊，很多時後面的人緊靠着前一個，彼此氣息相聞。有的還邊等候，邊用手機高聲地跟家人討論該買哪一款食物，若然說話的人不幸帶有病毒，哪怕已戴口罩，也很容易會將病毒傳予旁人。在西方的文明國度，就算是平時排隊，人與人之間也會保持適當的距離，如今疫情嚴峻，就更不消說。這方面，很多香港人看來還像一個未長大的孩子。

幾天前，我路經西貢某豪宅區，在其中一段路上碰到6個人，竟然有3個沒戴口罩，雖然該處是屬於半郊區，人流不多，但任何人離開家門而不戴口罩，已屬違規。未幾，我又見到一個壯漢迎面跑來，他雖然有戴口罩，但近身一看，原來口罩被剪穿了一個洞，露出嘴部，以方便跑步者呼吸。唉！常聽人說香港人的防疫意識如何高，原來都是假話。