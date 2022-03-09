有港區全國政協委員日前引述國務院副總理韓正的說話，關注香港私家醫院是否拒收新冠患者，質疑做法有違醫學原則，「白衣使命」的人為何不可以收新冠病人？消息傳回香港，私家醫院聯會表示一直有盡力配合政策局的決定。那麼，這究竟是怎麼回事？

有電子傳媒為此向私家醫院查詢，發現私院收症準則不一，有講明拒收發燒、上呼吸道病徵等症，有只接受核酸檢測陰性病人，亦有對病人不設篩選機制的，看來「一直有盡力配合」之說有必要加大力度，否則，怎能釋除社會疑慮？

有前高官指私家醫院規模較小，如每間騰出部分病床接收新冠病人，合計數量不多，反建議如政府覺得某間私院合適，可騰空一、兩間以整所私院都收症的方式來做，設施運用效率或許會高些。此建議不可謂不絕，不知有否直接向國家反映，甚至主動請纓願以其醫學界兼前高官的人脈負責游說私院？

審計署10年前已有報告指出私家醫院的問題，例如有私院未有按規定將全數盈利撥歸醫院發展，而是以「捐款」名義贈予有關連的公司或與主辦團體相關的機構，款額以億元計；有私院原需在私人協約批地上營運非牟利醫療健康中心，卻建了包含112張頭等、二等病床的醫院大樓；有發展商投得1.922公頃醫院土地，只用54%面積建醫院，後以土地補價將餘下46%面積發展為私人住宅。

疫情來勢洶洶，趨利避害雖是人性，何況社會心理學有「旁觀者效應」，當人在有其他人同場的時候，如看到有人遇險，其出手相助的比率遠低於只得他一人目擊事件之時，但現在該將過去太平盛世所得的主動回饋社會了，首要是讓市民共同健康，而非僅富裕之人健康，這點必須牢記。