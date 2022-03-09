筆者一向關注公屋供應、改善劏房戶居住環境及舊區重建。在舊區重建方面，大量市民居住的舊區，樓宇結構老化，雖然近年有樓宇更新大行動等計劃支援樓宇復修保養，但要改善居住環境，確實要依靠重建的手段。

前年底政府數據顯示，全港樓齡達50年或以上者有7,200多幢，油尖旺、深水埗及九龍城等為集中地；60年或以上樓齡，九龍城稱冠，達788幢。市建局近年在九龍城及深水埗等都有推出重建項目，而且不是只涉單幢樓宇，而是涉及一個小區規劃，例如兼善里、九龍城沙浦道與侯王道一帶。

筆者支持以小區規劃方式重建，這較分散單幢或牙籤樓重建，對社區街道整合、景觀設計甚至引入更多綠化或公共空間都帶來裨益。例如對龍城區來說，要搬遷九龍城街市、李基醫局等社區設施對居民影響大，市民最關心的，是在重建地段上不能只興建貴價住宅，而置市民需要的社區設施於不顧。

據了解，市建局已把龍城區市區更新研究初步結果提交到區議會，當中吸納了地區人士意見，將聯同政府部門，在賈炳達道公園即九龍城廣場現址旁，以一地多用概念興建一幢綜合政府大樓，高度與城規會批准廣場住宅項目一致，但建築設計上採取拾級而下概念，以免構成屏風效應。

這幢大樓設有一個新的社區會堂，在地下重置九龍城街市，重置李基醫局，也有配置康體設施及社福設施的樓層。綜合大樓旁亦會優化綠化空間及改善前往寨城公園的通道。市民關心重置街市是否無縫交接、舊區重建部分如新樓宇以至地面設計是否與龍城區街區特色一致、對市民或商戶是否有合理賠償、三幢獲保留下來的戰前樓宇的處理等，這些點線面的發展關乎民生，都是關鍵的。