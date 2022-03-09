內地文革時期的林彪反黨集團陰謀失敗後，有一首膾炙人口的揭批詩：「語錄不離手，萬歲不離口，當面說好話，背後下毒手。」借來認清今天香港抗疫「蕹菜通」現象，看清似通非通、像通又不通真相，不是很貼切嗎？真是：「權力不離手，清零不離口，當面說執行，背後繞圈走。」否則便難以明白為甚麼中央政府已發出十二道金牌，欽差大臣深圳坐鎮，專家巡撫陣前巡察，仍然出現驚人的兩面派「繞圈走」、官僚躺平軟對抗怪現象。

第5波疫情海嘯下，上水屠房大批員工染疫，上月底生產停頓，全港無鮮肉供應，華潤五豐求救內地，內地在各省急調38名屠宰員馳援香港。食環署竟躺平，令援港屠宰員連續多天坐冷板櫈，沒豬牛屠宰，躺平醜聞被踢爆後議員介入才解決，原來黑暴期間劉利群署長對「連儂牆」拖延清除和執法一年多的功力，遠遠不及接任署長楊碧筠的道行深厚，真是「當面說執行，背後繞圈走」的兩面派。

更奇怪的是，新冠疫情下各大公立醫院急症室人龍不斷，殮房爆棚無法存放不幸疫歿者，醫護搶救病人生命本是神聖天職，但竟然出現經過日以繼夜7天建成的青衣方艙醫院，啟動收症5天，3,900個床位只收治200多名病人，醫管局不是兩面派又是甚麼？

其實對香港疫災的態度，內地官員和港官是冰火兩重天：對物資和人手，內地是「有求必應、應供盡供」，由醫生到頂尖抗疫專家、到屠宰員千里馳援香港；相反，林鄭領導的18萬鐵飯碗公務員仍「在家工作」，不理百姓死活，連見義勇為冒着中招危險義務送藥送糧送物資的義工也不如。誠然，本文不是怪責公務員，只是批判「蕹菜通」的特首丟盡全港公務員的優秀光環和宣誓豪言。