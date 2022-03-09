香港儼然是個悲情城市，尤其是第5波新冠疫情核爆式蔓延以來，庸官抗疫無能，政策朝令夕改，公布訊息混亂。據悉，政府因應模型推算本港或有兩成人口已經染疫，正醞釀大幅調整抗疫策略，會優先減低死亡和重症，加大治療力度，期望一至兩周內見效果，現階段全民強檢不是最優先工作。

各位，市民每日淨係要估究竟全民強檢會今個月尾實行還是會再押後，都已經愁爆！事實上，睇吓市面人心惶惶，食肆、連鎖快餐店、超市、便利商店等，不是提早收舖，就是只做外賣，甚至關店直至另行通告！風聲鶴唳，草木皆兵！市民有乜可能唔知大把人中招，淨係聽到日日身邊不是有同事、親朋戚友中招，就係自己家人賴嘢，當知「兩成人口染疫」，恐怕已經係最保守估計！

最令人感到不安嘅係，呢波疫情畀大家睇到本港醫療系統如何虛有其表，庸官抗疫政策如何不濟！呢，大批檢測後初步確診者居家隔離，近日不斷有染疫期間死亡嘅個案。之前有兩名染疫女童昏迷送院不治後，尋日火炭銀禧花園又發生一宗34歲男子喺家中昏迷，由家人報警後，送往威爾斯親王醫院治理，其後證實死亡。事主本身患有疾病，早前檢測中招，因此在家中進行隔離。

另一單又係發生於尋日，一名79歲老婦被巡警發現喺葵涌葵盛東邨附近一公園嘅廁格內用棉繩上吊，隨即將佢解下，惟經救護員到場檢驗證實死亡。據報道，死者兩日前與家人經快速測試，與部分親人發現一同確診，不排除因染疫後心情備受困擾而輕生。據了解，女死者生前同兒子、媳婦及孫兒同住葵涌區，三代同堂，本應係人生快事，奈何中招竟至徬徨輕生！如此疫下添亡魂，倍令人神傷！