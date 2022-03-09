目前第5波新冠肺炎疫情仍然非常嚴峻，每日確診人數動輒數以萬計，累積死亡個案已超過2,000人。在衞生防護中心分析的死亡個案中，大家可以清楚看到年紀愈大死亡率就愈高，80歲或以上人士不幸染疫的死亡率，比60到69歲組別高出27倍有多。最近筆者看到美國疾病控制及預防中心公布的一份報告，在這裏跟讀者分享一下，可以跟衞生防護中心的分析比較。

今年1月31日，美國疾病控制及預防中心名為《按年齡組別劃分COVID-19感染、住院和死亡風險》的報告刊登到網上。報告搜羅了美國多個州份的數據，以18到29歲組別人士為比較基準，展示不同年齡組別人士若不幸染疫，他們的住院和死亡機會率如何。根據那份報告，65到74歲組別人士的住院和死亡機會率，比基準組別分別高出5倍和65倍；而75到84歲組別人士的住院和死亡機會率，分別高出8倍和140倍。最驚人的是，一進入85歲以上組別，住院和死亡機會率分別高出10倍和340倍！所有數字都是截至今年1月20日的最新數據。

美國這份報告得出的結論跟本港衞生防護中心所分析的結果相當脗合，後者指自第5波疫情爆發以來，截至上周六，60歲或以上組別人士佔整體死亡個案超過九成。衞生防護中心的分析又清楚羅列出接種疫苗與否跟不幸染疫死亡的關係。在防護中心研究的超過1,300名死者個案中，發現沒有完成接種疫苗人士竟高達91.3%。

從衞生防護中心的分析和上述美國的報告，我們可以得出一個清晰結論，就是老人家必須盡快接種疫苗，以減低不幸染疫的死亡率。最近，美國的科學與健康委員會對45個國家的數據進行研究，發現80歲以上組別人士的死亡率是8.292%，而香港同一組別人士的死亡率達8.46%，比研究覆蓋45個國家的平均值還要高。我們常說香港是相當富裕的社會，有着全球最高的預期壽命，看到香港80歲以上人士的死亡率比一般平均值還要高，真是感到汗顏。

數據分析都已擺在面前了，既然60歲或以上組別佔整體死亡個案超過九成，而在死者個案中，未完成接種疫苗人士超過91%，政府接種疫苗的重心就應該趕快調整。根據政府的數據，本港長者的疫苗接種率有顯著提升，80歲或以上人士的接種率首次過半，達到51%。可是，51%絕非壓倒性的高比率，只是大概每邊各半而已。按照這樣的數據，想減低第5波疫情的死亡人數，特別是老人家的數目，情況仍不樂觀。

本文所援引的數據和分析都是相當客觀和公正的，若政府不想染疫死亡率持續高企，就應盡快跟老人院和社區裏的長者中心合作，把這些數據清楚地陳述出來，讓老人家知道接種疫苗是件生死攸關的大事情，絕對不可以用掉以輕心的態度去面對。