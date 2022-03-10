正論：抗疫失職危社稷　揮劍平亂懲港官

古時候有欽差大臣代天子巡行天下、撫軍安民、查察弊端。今日的特區飽受新冠疫情蹂躪，死病枕藉，民不聊生，甚至令病毒倒灌，危害國家安全，而港府居然徹底躺平，無動於衷。直到多名京官先後開腔質疑，援港內地專家直斥其非，港府才不得不踢幾踢動一動。特首林鄭月娥昨日一反常態，戴上口罩宣布調整抗疫政策，強調首要挽救長者性命。其實，中央大員就好比欽差大臣，惟欽差大臣亦需手執尚方寶劍始能發揮最大震懾力，動用《國安法》這把尚方寶劍，徹查是次疫禍，追究失職官員，正是保國家、護社稷、安民心之舉也！

第5波疫情自去年12月底正式爆發，至今已經兩個多月，不僅確診人數幾何級數暴升，死亡人數同樣迭創新高，特別是院舍長者成為受害最深的一群，佔死亡個案的絕大多數。饒是如此，林鄭政府依然無甚作為，所謂加快上門為院舍長者接種疫苗一直只聞樓梯響，即使中央表明可提供物資或人員幫忙，高官一樣置若罔聞。港府專家則冷嘲熱諷，不是說不接種疫苗的長者「物競天擇，就係要死」，就是說長者已錯過最佳接種時機。私家醫院和執業西醫同樣冷漠無情，對所有發燒患者一律拒諸門外；醫管局亦好不到哪裏去，將確診病人置於戶外風吹雨打，部分確診長者死於低溫症，原因正在於此。至於中央援建的方艙醫院更被指入住率極低，寧願丟空也不做好隔離工作，簡直是咄咄怪事。

反觀當日武漢疫情慘烈，惟不論是政府醫院抑或民辦醫院，皆第一時間站出來共同抗疫，醫護人員不畏艱辛搶救患者，團結一致上下一心，終於化險為夷，與今日香港的一盤散沙恰成強烈對比。面對此情此景，身為抗疫主帥的林鄭，不但沒有負起主體責任協調各部門積極抗疫，反而放軟手腳徹底躺平，終於令香港成為全世界確診率和死亡率最高的地區，醜出國際。所謂急民所急、憂戚與共，在港官身上完全看不到，看到的只有麻木不仁，嫌貧棄老。即使國家主席習近平已發出重要指示，港官一樣當作耳邊風，令人齒冷。

忍無可忍，毋須再忍。國務院港澳辦主任夏寶龍、國務院副總理韓正和孫春蘭相繼開腔，指出特區政府種種弊端，語氣極之嚴厲；援港內地專家組組長梁萬年更一錘定音指出，香港抗疫工作應該堅持動態清零總方針，分階段落實，目前須集中醫療資源，優先實現減少感染、重症和死亡個案，側面反映港府至今沒有將救死扶危視為優先選項。中央不滿特區政府之情，溢於言表。

可能有人終於嗅到焦味，知道繼續躺平必然引火自焚，不得不改弦更張。昨日林鄭戴上口罩會見記者，表明除周二外，每日都會主持疫情記者會，又強調自己是抗疫主帥，會負起抗疫主體責任，更不忘強調至今已開了百多場抗疫會議，亦和梁萬年商討逾兩小時，向中央喊話自己絕非躺平。大量抗疫新措施亦陸續出台，例如將伊利沙伯醫院轉做專門接收新冠病人的醫院、河套應急醫院下月內分階段投入服務、安老院舍實施閉環管理、促私家醫院分擔抗疫工作、加快完成長者接種第一針等等。

人們終於恍然大悟，原來一直以來，港府抗疫歎慢板，許多措施遲遲沒有落實，是不為也，非不能也。特區政府並非無能力、無方法去做，而是不願意去做，非要待得中央大員開腔狠批，內地專家表達不滿，林鄭都不願意認真抗疫。

無奈亡羊補牢，為時已晚。目前已有逾2,000名長者死於疫情，他們的死，既有醫管局拒絕接收，將他們置於寒冷戶外吹風致死；也有醫管局以沒有病床為由，將確診長者大腳踢回院舍，釀成院舍大爆發所致，甚至連原本沒有受感染的長者也難逃一死。事實擺在眼前，官不殺伯仁，伯仁因官而死。若林鄭政府肯早一兩星期推行院舍閉環管理，肯早一兩星期認真實施隔離措施，何至於釀成難以挽回的災難，死者疊屍公院，死不瞑目？

更有甚者，自第5波疫情爆發以來，種種抹黑內地援港措施、唯恐天下不亂的謠言四起，愈演愈烈。這擺明是有人借機挑動中港矛盾，製造恐慌，引起混亂，但港府有即時澄清、徹底調查、找出黑手嗎？答案當然沒有！非但沒有，各種匪夷所思的謠言之所以大有市場，主因是港府發布資訊混亂，僅全民檢測和禁足是否落實，幾乎日日都有不同版本，反口覆舌，朝令夕改，令市民驚慌失措，令別有用心者有機可乘。可見香港最大隱憂，不在顓臾，而在蕭牆之內。

事實上，港府一直以港英餘孽為主導，內部無間道充斥，黑暴一役，公僕作反有之，高官投降配合又有之，終致天下大亂。要不是中央果斷落實《港區國安法》震懾妖邪，香港恐怕早就落入外部勢力手裏，不堪設想。如今黑暴已平，又碰上疫禍迭起，中國因為抗疫得法，在全球大國之中死亡人數最少，經濟恢復最快，西方國家早就恨得牙癢癢。如果說，外部勢力利用香港作為突破口，引病毒入港，繼而將病毒倒灌內地，損害人命和經濟，真是沒有可能嗎？真是陰謀論這麼簡單嗎？

尤其是港府抗疫以來，種種行為都非常惹人懷疑，對內地動態清零固然不屑和抗拒，連林鄭也曾以「自己非始作俑者」來形容，一直千方百計阻止中央援助，暗度陳倉與病毒共存。至於准許國泰機組人員，以及洋人權貴如荷里活影星妮歌潔曼、美國摩根大通行政總裁戴蒙免檢疫入境等，更是為人詬病。

結果，兩名空少、一名空姐輕易便將港人的防疫努力破功，群組感染大爆發，加上巴籍婦人在隔離酒店染疫播毒，終於搞得香港雞毛鴨血，哀鴻遍野。

當時輿論早就指出，港府外防輸入中門大開，必然開門揖疫，要求取消國泰等群組的免檢疫特權之聲不絕於耳。偏偏林鄭剛愎自用，堅持己見，任由病毒長驅直進，顯見第5波疫情絕非天災，而是人禍。目前內地已錄得數以百計由香港傳入的新冠個案，地方政府疲於奔命。以Omicron傳播快速的特性，只要稍有走漏，對國家安全必然構成極大威脅。

明乎此，中央必須對香港這一波疫情進行深入調查，對港府每個決策都要刨根究底，倘有官員故意失職，蓄意禍及國家社稷，必須以《國安法》治之。退一萬步說，即使官員不是故意引毒入港，而是本身無能，決策錯誤，決心躺平，也要循「公職人員行為失當」方向調查，追究責任。須知爾俸爾祿，民脂民膏，高官坐享高薪厚祿，是為造福百姓，解決問題，而不是光出糧不做事、做錯事、製造問題。惟有嚴肅問責，方能以儆效尤，讓廢官知道效忠誓詞不是唱歌，宣了誓做不到必須負上法律責任，絕對沒有僥倖、沒有特權。

中國工程院院士鍾南山說得好，在人與病毒的鬥爭中，最高的人權就是人的生命。顯而易見，僅確保人民生命安全這最基本一點，港官已完全沒有做到，每天百多二百名港人喪生，屍體之多，需額外動用貨櫃安放，當知特區政府堅持西方式與病毒共存，根本同草菅人命無異。

人命無價，生命可貴，絕對不是如某些本地專家所說「物競天擇」的犧牲品。回歸以來，香港從來沒有這麼慘烈過、悲情過，黑暴尚有盡頭，而這波疫情卻恍若沒有盡頭。人命折損，百業蕭條，經濟清零，中央必須為港人主持公道，運用手中尚方寶劍，以法律利器嚴懲禍港殃民的廢官讒臣，為特區走出疫境、重見天日掃除障礙。