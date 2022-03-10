世界視線：北約東擴復北進　瑞典芬蘭圖加入

北約在冷戰結束後先後3次向東擴張，最終引爆近日的俄烏戰爭。戰火逐步改寫戰後歐洲外交秩序，一向奉行軍事不結盟政策的瑞典及芬蘭，國內要求加入北約的呼聲日高。一旦兩國成為北約成員國，將成為北歐抗俄的橋頭堡，令歐洲地緣政治更加複雜，加劇緊張局勢。

最新民意調查顯示，芬蘭首度有53%國民支持加入北約，較一個月前高出接近一倍。無獨有偶，瑞典國內對於加入北約的支持率達到41%，同樣創下新高。同樣，兩國均向烏克蘭提供武器援助，芬蘭供應2,500支突擊步槍、15萬發彈藥、1,500件反坦克武器和7萬份戰地口糧；瑞典則提供13.5萬份戰地口糧、5,000頂頭盔、5,000件避彈衣及5,000件反坦克武器。

芬蘭於去年12月決定向美國採購64架F35A隱形戰機，取代現役F/A-18C/D戰機。北約成員國英國、丹麥、荷蘭、挪威及意大利等，列裝不同型號F35戰機，有利芬蘭加入北約後可快速融入空防作戰體系，甚至成為空中警戒任務重要基地，鞏固波羅的海三國空防。瑞典擁有北歐最大及最完善軍工生產體系，能生產火炮、戰機及潛艇等多款武器。北約將在瑞典加入後如虎添翼，進一步加強對俄羅斯的軍事壓力。

瑞典及芬蘭加入北約後，將逐漸統一武器制式，可為美國軍工企業帶來大量訂單。假如美國在芬蘭南部部署陸基神盾導彈防禦系統，雷達探測範圍達1,000公里，俄羅斯西北部及第二大城市聖彼得堡的風吹草動將無所遁形。再者，瑞芬兩國與俄羅斯波羅的海艦隊兩大基地加里寧格勒、喀琅施塔得隔海對望；倘美軍在兩國沿岸設立基地，波羅的海艦隊不論水下及水上動靜將全天候受到監控，一旦衝突爆發更可封鎖航道。

俄烏戰爭無可避免重塑歐洲秩序，瑞典及芬蘭有意放棄中立便是其中一例，甚至德國亦重新武裝，增加1,000億歐元（約8,540億港元）更新軍備，並把軍費開支定於國民生產總值2%的規模。俄羅斯威脅論因東歐戰鼓響起而傳遍歐洲，各國從太平夢中驚醒而再度武裝，新一輪軍備競賽即將展開。