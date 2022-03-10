功夫茶：仆心仆命為漢奸　唔通真係講義氣

入門休問榮枯事，觀看容顏便得知。各位，自詡「人權律師」嘅英國政客、香港大律師公會前主席夏博義，一直以「人權」為幌子，積極干涉港府嘅政策，其出位言論更涉嫌違反《港區國安法》。呢位洋大狀本月1日接受警方國安處警誡會面後，當晚即行色匆匆，乘機經土耳其返英國祖家，令人懷疑佢擔心被捕而雞咁腳鬆人！

以夏博義不尋常嘅背景，為何竟獲放生？事實上，《港區國安法》實施後，眼見已有唔少反中亂港分子事先走佬或棄保潛逃，警方冇理由咁大意睇住條大魚游走，究竟係「瞌眼瞓」或玩「捉放曹」？照理，警方國安處盯上呢條洋大狀，專誠帶佢到警總警誡會面，肯定已掌握相當證據，亦說明事非尋常。

呢！有法律界人士認為，與夏博義屬同一間英國大律師辦事處嘅御用大狀，擬為被控勾結外國勢力或是境外勢力危害國家安全等罪嘅國安重犯黎智英案辯護，果然係沆瀣一氣！夏博義名就改得好，「博義」？查實條友喺香港搞風搞雨，言行出位，「博懵」多啲喎！正一「駭人聽聞，壞人心術」！佢會為「義」而唔講錢為漢奸黎打官司，講出嚟相信驚甩無數洋大狀嘅下巴：乜俠盜羅賓漢復活咩？

翻查紀錄，就知夏博義至叻幫黑暴黃人打官司，最經典嘅莫過於「爆眼女」事件；又曾替法輪功學員打官司，推翻咗8名法輪功學員阻差辦公及襲警罪。洋大狀可謂「戰績彪炳」，唔通真係「博義」而非借打官司為名，搞政治為實？阿哥，依家仲話請相關團隊來港幫漢奸黎打官司？漢奸黎一身係罪，多單重案纏身，呢堂官司肯定非短時間可以結案陳詞，相關團隊遠道而來，要花嘅律師費肯定天文數字，而漢奸黎大部分資金已凍結，令人質疑到底錢從何來？再講吖，聘請海外律師來港辯護亦非話來就來！

講多無謂，洋大狀或者都係佯裝「正義」，擺擺姿勢不花一毛錢！正如本港好多大律師都認為官司複雜「無得打」，故只好請外國團隊。至於律師費，由於漢奸黎不須向外交代其律師費來源，故公眾根本無從得知。另有法律界人士指出，洋大狀有政治背景，當選公會主席後無所不用其極攻擊香港法治，抹黑國安大法。國安處應該調查呢個洋大狀，當中是否涉及勾結外國勢力反中亂港，有否涉間諜行為。

畢竟，香港快回歸25年，司法的刀把子又豈能掌握喺港英餘孽或外國代理人手裏？一個夏博義算老幾？功夫茶期望國安處繼續調查，當搜到足夠證據，即對其通緝，理鬼佢鼻高藍血，如此才可證《港區國安法》係把削鐵如泥嘅尚方寶劍！