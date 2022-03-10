俄羅斯圍而不攻。當美國全力制裁，烏克蘭宣稱外國人陸續來烏參戰，俄羅斯還是停火，用人道走廊來減少平民的傷亡機會。這是勝券在握，抑或其他呢？

在烏克蘭東南部被困的烏克蘭軍隊主力（政府軍與新納粹武裝，以及美軍顧問、僱傭兵），已經是沒法突圍，此所以新納粹武裝企圖炸毀核電設施，製造大災難，或借機突圍，或自殺同時殺死更多人，平民、軍人不管，烏克蘭人、俄羅斯人不分，法西斯極端主義的表現。

幸好俄羅斯從開戰便有所預備，在基輔北搶佔切爾諾貝爾核電站便是防範新納粹武裝。所以，在烏東南新納粹武裝的企圖迅即被制止，卻嚇得歐洲各國突然大談烏克蘭的核安全問題，美國以外渠道的報道，更提出烏克蘭在美軍資助下，戰前已努力製造小型核彈對付俄國，是真是假，難以確定，但俄羅斯在烏東南盡殲烏克蘭軍隊後，真實的情況將可被暴露出來。

美國怕烏克蘭軍隊失敗，因為會暴露它在烏部署的非法手段。俄軍已公布截獲美軍資助烏克蘭衞生部屬下生化實驗室的文件，證明在戰爭爆發時美烏要毀滅的便是違反國際公約的生化武器試驗，且試驗室都是圍繞俄邊界設立。烏克蘭衞生部部長是美國人，近年才突然到烏出任衞生部副部長至部長，可能是為了負責設立這幾十個生化實驗室。

美國本想借烏俄一戰拖垮俄羅斯，可是俄總統普京堅持戰勝，不惜代價，而在戰事中，美國要掩蓋在烏的種種罪行，卻來不及埋藏毀滅。若新納粹武裝被全殲，其中暴露出來美國資助、訓練以及參與反人類戰爭暴行當不少。美軍顧問、僱傭兵被捕，亦足以揭示美國是怎樣組織和推動這場戰爭，引誘俄羅斯入局。在伊拉克、敍利亞、利比亞等地，美國沒有大敗，可掩蓋其許多秘密行動的證據。阿富汗是有計劃有預謀的撤退，沒有留下秘密文件。今次烏東之戰應會是全敗，美國是否能趕及毀滅證據？以美國的慣例，殺人滅口是尋常不過，或許會有不尋常的戰死。

美國制裁俄國，在戰事方面美國無力反轉，戰事與制裁的影響也逐步被認清。德、法開始要求談判解決，日本亦是，德國更公開反對美國要求的禁止俄國能源貿易，歐洲的利益再次突起，連烏總統澤連斯基也被傳會撤出組流亡政府，形勢已大變，俄國再堅持下去，美國陣營會更亂。