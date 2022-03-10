當今世界，在美歐聯手打壓之下，在這種打壓關乎國家民族命運之下，俄羅斯對中國的重要性不言而喻，中國對俄羅斯的重要性不言而喻。美歐的聯手打壓促成中俄聯手反抗；美歐的聯手有多緊密，出手有多重，中俄的聯手就有多緊密，還擊就有多重，甚至有過之。

在俄烏開戰之前，此格局就已經形成，這是30年前冷戰結束、蘇聯解體後，美國仍然變本加厲在全球推行霸權逐漸造成的，其過程是俄羅斯接手蘇聯解體的爛攤子，吃盡了苦頭，受盡了欺騙和羞辱，看清了美國的真面目，在普京領導下重拾與美國西方鬥爭、保衞國家主權和安全、振興民族復興的國家戰略。

中國則在改革開放中大國崛起，更有超越美國西方之勢，從特朗普到拜登，美國對華、對俄同時展開大國競爭，拉上歐洲盟友和世界各地走卒一擁而上。對美國西方而言，他們覺得要打垮中俄，歷史留給他們的時間不多了，他們也知道要同時對付中俄有些力不從心，但時間不等人，只能懷着僥倖之心蠻幹。

現在，美歐打擊中俄面對兩大問題，一是烏克蘭問題，一是台灣問題，這兩個問題他們要聯手打壓，分時段解決。然而，因為實力和時機，他們已經失去了主動權，烏克蘭問題俄國掌握主動權，台灣問題北京掌握主動權，這是美歐隱約感到，但他們急於求成又過高估計自己、過低估計對手，首先在烏克蘭問題上被俄羅斯打了個措手不及，雖然美歐早就準備好了一整套「制裁措施」，然而他們不敢出兵救烏，就注定了這場博弈他們必敗。

美歐的各種制裁看上去氣勢洶洶，能重創俄羅斯，但是對俄羅斯來說又算得了甚麼？何況制裁從來就是「雙刃劍」，美歐也會付上沉重代價，這麼方方面面算起來，美歐虧大了！而台灣問題自然會有連鎖反應，烏克蘭之結局會給美歐當頭棒喝，讓它們清醒清醒。