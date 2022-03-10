之前在網上看到內地一篇評論文章，質疑香港人口只有深圳的三分之一，公務員人數卻是深圳的3倍多，而且工資超高，但同樣面對新冠疫情時，深圳政府應付裕如，香港政府手忙腳亂，原因何在？答案很簡單，兩者無論是行政和執行效率，還是組織和動員能力，都不在同一檔次。疫情來臨時，深圳政府上下一心、目標一致、行動一致，香港政府則是一盤散沙、各懷鬼胎、各自為政。

不是說所有香港公務員都是如此，但相當一部分人自私自利，甚至故意添煩添亂，這是不爭的事實。他們曾因高效廉能而被港英吹捧為「世界一流」，沒想到如今竟成為拖拖拉拉、效率低下的代名詞，以致屢屢淪為內地人的笑柄。實際上，第5波疫情爆發之前，香港曾好幾個月保持清零，但內地依然不願恢復通關，就是因為信不過港府。果然，港產官僚應對第5波疫情的拙劣表現，證明內地有先見之明，幸好沒有答應通關，否則勢必被香港拖累而破防。

港府主要病根就是官僚主義，事無大小都要經過繁瑣程序，研究再研究才能作出決定。按照林鄭的說法，不是每當有事發生，「一按掣」就可以有措施馬上落實，而是要動員所有政府和承辦商的能力。問題是，新冠疫情已持續兩年多，為甚麼現在才來「動員」？內地「一按掣」就可以有措施馬上落實，為甚麼港府做不到？其實不是做不到，只是做不做而已。如果港府能吸取過去幾波疫情的經驗教訓，預早制訂應變方案，這次何至於如此狼狽。

香港公務員達19萬之眾，港府卻一直強調抗疫人手不足，以致要聘請退休紀律部隊人員協助。人們不禁好奇，難道現職公務員不能調動？或者他們只懂得「在家工作」？內地公務員有事總是站在第一線，老百姓留在家中，而香港恰恰相反，公務員才是最舒適最安穩的一群。難怪內地網民忿忿不平，內地醫護人員冒着生命危險來港支援抗疫，反而香港公務員心安理得「在家工作」，這是甚麼道理！

「爾俸爾祿，民膏民脂；下民易虐，上天難欺。」這是五代十國時期蜀主孟昶《頒令箴》中的句子，後來被宋太宗趙光義改寫成「戒石銘」，立於各州縣衙署大堂前，告誡各級官員，既然身受百姓供養，就必須時刻以百姓為念。香港公僕可有這種覺悟？