林鄭政府抗疫一塌糊塗，香港這波疫情的確診率和死亡率均冠絕全球，誰能相信這就是堂堂國際大都會？難為林鄭每次面對傳媒都自誇抗疫有效，還藐嘴藐舌不戴口罩逼市民看其面容情緒，結果現在香港淪為第三世界，她才面懵懵戴回口罩見記者講抗疫，早知今日，何必當初？

面對特區死病枕藉而港官堅持躺平，有人擺明連國家主席習近平的重要指示都當耳邊風，結果京官一個挨一個開腔狂轟，內地專家亦看不過眼，點出港府種種抗疫混帳，可能有人終於知道不能再裝死下去，林鄭昨日罕有不再逼市民看其尊容，提出種種抗疫新法，表明全民檢測非首要任務，當務之急是挽救長者性命，總算踢了多腳動了一動。然而，目前已有逾2,000名長者因港府抗疫不力而無辜喪命，亡羊補牢，不是太遲嗎？林鄭對得起那些往生的長者嗎？還是心底裏仍然認定這是「物競天擇」的必然結果？

居安思危，思則有備，有備無患，這是小學生也懂的道理，偏偏只有港官不懂，或明知而裝不知。否則香港爆疫已兩年多，何以第5波疫情來襲，不僅毫無防備，甚至明知有輸入漏洞都不肯修補？甚至不是不肯修補，而是刻意中門大開？讓國泰機組人員及洋人權貴免檢疫入境，輿論早就直斥出事只是遲早問題，最終不幸而言中，但林鄭政府有問責嗎？既然林鄭滿口仁義道德，指摘民政局前局長徐英偉身為抗疫大員之一，不理防疫需要出席洪門宴吃喝酬酢必須問責炒魷，那麼，林鄭身為抗疫主帥，領導無方，無所作為，自以為是，專斷獨行，終於導致特區成為世界第一疫埠，敢問又該當何罪？

只懂得寬己嚴人，政策永遠朝令夕改，衰咗從不認錯，如此父母官，真教緊守防疫要求逾兩年的港人情何以堪！