本文執筆時，南韓剛公布在新冠肺炎疫情下，單日確診人數高達34萬，創出歷史新高。按照香港大學的醫學模型推算，本地疫情則在3月4日已達高峰，及後將逐步回落。假如港大的推斷正確，香港或許已算幸運，因為南韓爆發Omicron的疫情比我們早，新確診人數卻至今未能回落。

不過，香港的疫情即使高峰已過，每日病亡人數之多，仍是讓人揪心，中央政府一再強調，我們必須設法減低病亡率。如今的特區政府似乎已別無他法，獨剩「谷針」一途，而電台的時事節目，天天訪問醫學專家，專家們也是眾口一詞，鼓勵長者趕快打針，而且還愈來愈偏向於推銷德國製的復必泰疫苗。

專家們的數，是這樣計的。他們說，根據巴西的研究報告，只注射一針中國製科興疫苗，基本上未能發揮保護力，要打兩針，再待14天，對預防重症及死亡，才會產生七成的防禦效果。假如一位老人家，今天決定接種第一針科興，21天後打第二針，那要等到疫苗發揮全面功效，也是三十多天後的事。如今香港天天有大量長者因染疫而亡，打科興便是緩不濟急。復必泰則不同，打完第一針，只消待一星期就能發揮良好保護力，打滿兩針，防禦效果更高達九成。其中一位政府醫學顧問說，至今為止，香港還未有過一宗已打3針復必泰，而仍會出現重症及死亡的案例。因此，不少專家建議政府，應集中為長者打復必泰。

筆者對醫學所知不多，一眾專家的意見是否合理，我無從置喙。只因為本報有不少長者讀者，而上述的專家語，主要是針對老人家而發，在下近日聽得多了，姑且轉述出來，以供老友記們參考。