美媒報道，前總統特朗普日前出席一個共和黨金主聚會時，開玩笑說美國應把F22戰機塗上中國國旗再轟炸俄羅斯，然後指摘是中方所為，中俄就會內訌，「我們只需坐着看戲」，引得金主們嘻哈絕倒。表面看來，這是戲言一則、爛笑話一個，實則反映了美國從來就愛坐山觀虎鬥、唯恐天下不亂。

美國人這種插贓別國的想法，究竟是一時之間酒酣耳熱的鬼拍後尾枕，抑或是一直以來長期深植腦海的擾敵意識？美國永遠拿不出實證的指控，例如：武漢實驗室洩毒論、新疆出現種族滅絕等，又該作何事觀？

曾經獲選參與「白宮學者計劃」的美國商人Charles P. Garcia，曾著書講述這個讓年輕一代跟白宮領導層學習領導才能的計劃，他引述1972年白宮學者，即後來的國務卿鮑威爾憶述，指當年行政管理和預算局的公關長批評「白宮學者計劃讓年輕人接觸太多政府部門的黑箱作業」。這些「黑箱作業」當然不會毫無保留地向年輕的白宮學者百分百展示，而是經過一定程度的剪裁篩選，但已經引起了做公關工作的人士擔心會帶來負面影響，美國人的黑箱可以有多黑，已可想見。當然，鮑威爾後來手持一瓶小粉末，咬定伊拉克發展大殺傷力武器，為美國出兵鋪路，公關長當年的擔憂，豈能說是杞人憂天。

正如不少評論指出，烏克蘭愈危、歐洲愈慌，愈符合美國的外交以及經濟利益，俄烏戰爭正好讓歐洲向美國重新歸隊，原本依賴俄羅斯輸送能源的歐洲多國，亦將很大機會轉投美國懷抱。誰若還將目光緊盯在一枚死棋之上，那即是多年來研究《孫子兵法》的光陰是白花的了，眼下雖然未必真要戲劇化至易容改裝，但部署黑箱作業的分敵之計，絕非天方夜譚。