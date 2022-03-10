第5波疫情至今，居家確診者欠缺支援問題仍然嚴重，有關亂象源於政府未做好統籌角色。不少確診者無法入院兼欠缺藥物，致電政府熱線無人接聽或未能提供支援。連日來，全港各區均有確診者在居家隔離期間昏迷送院不治，昨日再度出現染疫者倒斃寓所。市民坐困愁城，絕望無助之感難以形容。

筆者所屬政黨19名立法會議員、180多名地區骨幹和數百名職員帶頭，通過網絡平台招募逾1,000人組成抗疫義工隊，出動次數超過一萬人次；派發抗疫物資30多萬份；通過熱線等接獲市民諮詢逾4萬人次；總共協助2.8萬人接種疫苗。但我們已有約100位前線隊友因工作或各樣原因染疫、約40名隊友需在家隔離，令義工隊伍在提供服務時有一定壓力，但依然逆境前行，盡最大努力幫助市民。

政府應做好統籌、物流支援、資訊管理等工作。內地的支援抗疫物資陸續供港，政府稱已迅速將醫療物資分發，但為何去向不明、大量市民反映政府零支援？筆者要求政府精準分配中央物資，確保有需要人士能得到適當支援。而特首昨日宣布，除周二外每日帶領官員交代抗疫工作，期望是次舉措能闢謠、解決資訊混亂問題。筆者亦期望政府安排伊院等3間指定醫院專診治確診患者，私院幫助處理非新冠病人，能順暢地做好分流工作。

眼前最重要的，就是盡快妥善隔離及救治確診長者，保護安老院舍中未受感染的長者，及保證確診市民都得到及時的治療和支援。救人命急如救火，政府不應以擠牙膏式公布政策，更不能每次都從長計議。筆者促請港府集中患者、集中專家、集中資源、集中救治，投身抗疫的實際行動來踐行就職誓言。