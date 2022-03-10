身兼香港立法會議員的港區人大代表陳曼琪律師，藉出席第十三屆全國人民代表大會第五次會議之機，向國家最高權力機關提出將香港重大公共衞生危機納入國家安全範圍的提案，建議並提出兩個實行完善法律的途徑：一是直接由中央政府修改行使中的《港區國安法》；另一是制訂全國性、包括香港在內均適用的緊急防疫法，從而擴大特區政府國安委和中央駐港國安公署的職能，可直接處理香港的重大公共衞生危機，使中央可以恒常地監督、指導、協調、支持特區政府更好處理和解決重大公共衞生危機。

陳曼琪提出的建議，是對香港特區政府處理新冠疫情所暴露出最關鍵的領導和決策出現遲滯及失誤的良方，是補上法治香港的短板好建議，值得港人支持並希望中央特事特辦、急事急辦，採用快速、妥善兼省時的途徑，對現行《港區國安法》進行增補修訂，便可以在最短的時間內付之實施。

為何說陳的建議提得好？理由有三：首先，香港出現重大的公共衞生危機，無論是自然或人為，也無論是境內外的原因，其屬性及影響所及都屬國家安全的範疇，本便要納入。現行《港區國安法》尚欠此項是缺陷，兩年多的疫情打擊足以佐證。

其次，特區政府恒常管治及行政機關的能力沒法處理重大公共衞生危機，未能適應鬥爭形勢急劇變化和國家安全需要。「急驚風遇上慢郎中」，5波疫情由小到大，星火燎原變成災難，都同特首的決策、《緊急法》的使用、行政會議的智囊輔助全部都徘徊觀望及錯判形勢有關。

再者，俚語「趁你病攞你命」正好形容境內外敵對勢力利用疫情進行造謠煽惑、挑撥分化，甚至進行種種破壞活動的危害，必須用《港區國安法》遏止。