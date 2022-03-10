香港疫情失控，死得人多，尤其係院舍裏面嘅長者，死亡個案日日創新高，第5波至今累計逾2,600名病人離世！特區政府過去與內地專家開會後，就傳出要大幅調整抗疫策略。內地專家親臨香港實地考察後，已睇到目前優先要做嘅係減少死亡。內地專家果然係做實事！

誠然，沒有甚麼比拯救生命更重要，內地專家期望能夠於一、兩周內有效果。消息指現階段全民強檢已非最優先嘅工作，目前救急扶弱應放第一位。一如專家指出，全民強檢及封城已過了黃金時機，何況喺隔離措施不足下，全民強檢只淪為染疫篩查，卻不能有效切斷傳播鏈，倒不如致力谷針，特別係為院舍長者盡快打針，建立免疫屏障。

好多老人家確診咗新冠肺炎後求助無門，而得到重症更同等死冇乜分別，老人家「壽則多辱」，令人睇見心酸，天地不仁，一至於此？作為「父母官」嘅一眾特區高官，要不是有阿爺親自提點督促，抗疫政策恐怕依然瞎折騰！

呢！林鄭月娥尋日喺政府總部召開記者會，佢終於戴好口罩表示，為應對澄清疫情流言，政府從尋日起，除咗星期二，每日都交代政府嘅疫情工作進度，每日都有高層記者會，直至戰勝疫情。抗疫兩年多，迨至疫情失控，死亡人數直線上升，庸官喺阿爺嘅督促下，先懂得調整抗疫策略，遲係遲咗，之不過亡羊補牢，點都好過躺平！

本報「正論」一早指出，港府抗疫塞責，中央要嚴肅問責；又明言：救港大計要透明，更須徹查官失職。看來阿爺有聽到本報嘅聲音，老朽更寄望一眾庸官能知恥近乎勇，慮定而動，則天下無不可為之事！港人呢兩年多已受盡折磨，庸官勿以善小而不為，嘻，今日老朽終於可以出山去剪頭上亂草喇！