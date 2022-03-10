今年兩會，三孩政策成為最大焦點，幾乎天天霸佔熱搜榜。為了讓老百姓生育三孩，代表委員們八仙過海，紛紛籌謀劃策，有的建議三孩免費上幼兒園，有的建議三孩高考加分，有的建議三孩家庭每月財政補貼1,000元，有的建議樓市限購令向三孩放開，五花八門，好不熱鬧。

與其說是為國分憂，不如說是譁眾取寵，這些建議看似花團錦簇，但可操作性都不強。當今社會，教育、醫療、住房「三座大山」是名副其實的壓力山大，絕大部分受薪階層，養一個孩子都很吃力，養二孩便囊中罄淨，誰敢輕易生三孩？敢生三孩者，非富則貴，他們本就不操心區區千元補助，也無住房、上學之憂。再者，憑甚麼第三個孩子就可以免費上幼兒園、高考加分，老三生來就是天之驕子、香餑餑，老大、老二只是做墊腳石？這就涉嫌歧視和不公平了，而且有引發家庭矛盾的極大隱患。網民戲謔：古代是長子制，現在是末子制。

三孩問題上熱搜，其實更多的是一場群嘲和狂歡，草根們借此發洩和消解高高在上的公權力，讓這些意見建議變得愈發荒誕。達官貴人們嘴皮一碰，便噴出種種意見建議，卻絲毫沒有顧及百姓的切身感受。民生多艱，搵食不易，生兒育女，吃喝拉撒，衣食住行，喜怒哀樂，情感付出，是實實在在的生活。但各種所謂的三孩建議，都將百姓當成了聽憑擺布的提線木偶、生育機器，當成勞動工具和稅收來源，而沒有當成有血有肉的人。

從上世紀80年代開始實行的一孩政策，曾經如狼似虎，暴力強制流產（墮胎）。生育二孩，要繳納高額罰款，美其名曰「社會撫養費」。而隨着勞動力減少，人口紅利遞減，老齡化社會來臨，2013年放開「單獨二孩」，2015年全面放開二孩，去年又放開三孩，足見當局的焦急，然而效果不彰。

生育成本的畸高，生育觀念的轉變，年輕一代的生育意願愈來愈低。人口過億的山東（全國第3），去年自然淨增長只有2,000人；人口8,000多萬的江蘇（全國第4），更是出現了自1949年以來的首次負增長。蘇、魯都是富裕省份，這也反映出，愈是發達地區，居民的生育意願愈低，不願意背上沉重的兒女債，導致生活質素下降。

各種信口開河的奇葩建議，實在是站着說話不腰疼。買不起房，上不了學，養不起孩子，所堆疊的生育焦慮，最終讓年輕人選擇躺平。老百姓的帳算得很清楚，能夠將全家有限的資源集中到一個孩子身上已屬不易，若三個孩子分攤，低水平成長，將來只有為別人家的「一孩」打工的命。對三孩問題，還是應從加強住房、醫療、教育等公共教育資源供給入手，紮紮實實打好基礎，老百姓敢生才能想生。總幻想靠某種打雞血的辦法來一蹴而就，到頭來就只會跟中國足球那樣，揠苗助長，欲速不達。