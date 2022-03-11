世界視線：拜登心急尋石油　海灣請吃閉門羹

連日來宣稱不會對俄羅斯實施能源禁運的美國政府，周三突然反口宣布加大制裁力度，禁止從俄國進口石油、天然氣、煤炭等能源，結果令國際原油價格飆升。在截斷俄油之際，美國總統拜登四出「撲油」以求穩守供應，惟致電海合會兩大巨頭沙特阿拉伯及阿聯酋均吃閉門羹。在傳統石油國盟友拒絕伸出援手下，拜登竟退而求其次，打起死對頭委內瑞拉及伊朗的主意來。

儘管美國進口俄羅斯能源的比例不算高，但隨着俄烏衝突升溫，加上西方持續追加一系列制裁措施，均令國際能源價格屢創新高，也令拜登政府面臨沉重壓力。美媒指，拜登最近數周曾多次希望與沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼及阿聯酋王儲內哈延通話，但均被拒絕，主因是沙特等國不滿拜登政府在也門叛軍青年運動及重啟伊朗核協議問題上，沒考慮到他們的利益。

自沙特異見記者卡舒吉遇害案後，美沙關係一直走下坡；加上美國從阿富汗撤軍，退出中東態度明確，更令沙特等國不把華盛頓放在眼內。穆罕默德‧薩勒曼近期受訪時便表明，對於自己是否被大打人權牌的拜登誤解「毫不在意」。從實際利益角度看，海合會若答應美國的要求，則意味着要承受增產卻不能加價的「義務勞動」，因此，除非美國開出優厚的交換條件，否則海合會相信短期內不會答應對話。

在遭到拒絕後，拜登竟派員與委內瑞拉及伊朗政府就能源供應展開交涉。其中委國總統馬杜羅同意未來繼續與美方對話，更釋放兩名在囚美國人。當年美國以莫須有罪名對馬杜羅趕盡殺絕，更推出反對派領袖瓜伊多欲實現政權更替，事敗後則對委國揮動制裁大棒，令當地人生活在水深火熱之中，現在卻能厚着臉皮去見馬杜羅，可謂無恥至極。

美國為制裁俄羅斯而到處奔走，甚至向死敵求助，實在令人大開眼界。拜登也臨急抱佛腳，下令國內頁岩油業者必須竭盡所能增加供應，以穩守失控飆高的油價。惟分析員大潑冷水，指美國頁岩油不太可能取代俄油。這種進退失據的操作，除盡顯拜登政府的無能，或許也意味着美國國勢已是大江東去。