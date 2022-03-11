正論：援助金形同虛設　救基層光說不練

新冠疫情肆虐香江，不僅確診和病歿人數迭創新高，在極度嚴苛的禁聚措施底下，各行各業皆無以為繼，失業、開工不足愈演愈烈。日前，一名年輕攝影師疑於疫下無工開在車內燒炭輕生，令人扼腕，折射出當下打工仔悲歌的冰山一角。任何負責任的政府都必須正視基層手停口停的問題，唯獨港府錙銖必較，所謂的援助金門檻極高，形同虛設。

港府於前年11月透過關愛基金推出5,000元恩恤現金津貼，以鼓勵市民接受檢測，援助因確診新冠肺炎而影響收入的人士。只要確診患者為受僱但不享有有薪病假或自僱人士，皆有資格申請，但關鍵是必須在公立醫院留院治療。眾所周知，今波疫情有別以往，新增確診人數每日數以萬計，公院早就人滿為患，無法接收，絕大部分患者只能自行在家隔離。正因如此，令有關計劃形同虛設，市民即使符合所有條件，甚至已到了三餐不繼的地步，但只要不是在公院留醫，一樣無法申請津貼應急。

另一方面，在社會強烈要求多時後，港府終於在第6輪防疫抗疫基金推出一萬元失業援助金，但同樣因為申請門檻過高，許多有經濟困難的市民都慘被拒諸門外。申請條件包括失業不少於一個月、失業前月薪不超過3萬元、無領取綜援和無受惠於第6輪基金其他措施。而開工不足、被迫放無薪假人士更是不能申請。

人們實在不明白，既然港府推出這些援助金的原意是為了紓解民困，協助市民渡過難關，便好應該因時制宜，應幫盡幫，為何到了實際操作層面，卻是斤斤計較，諸多設限？無錯，公帑必須用得其所，但新冠疫情是非常事件，而且在某程度上不是天災而是人禍，主因是港府防疫無能，加上禁聚措施愈收愈緊，商界幾乎無法生存。在這樣的情況下，基層打工仔連開飯也成問題，試問不靠政府施救，是否就只能消極尋死？尤其是港府富得漏油，單是前日驚嚇全港750萬人的緊急警示系統，耗費已達1.5億元，建立兩年從未使用，港府完全不覺肉痛。偏偏對市民的救命錢卻諸多刁難，制度僵化官僚，完全沒有急市民所急，令人齒冷。

非常時期用非常手段。正如工會和議員指出，港府不能一本通書讀到老，而是應該彈性處理有關申請，在非常時期，救急措施宜寬不宜緊。例如更改確診援助金的申請條件，由必須留院治療才能申請，改為入住政府隔離設施已可申請，起碼可幫到較多人士。至於一萬元失業援助金的申請資格同樣需要微調，為何失業不少於一個月和失業前月薪不超過3萬元才能申請呢？這對最近失業以及支出眾多的中產失業人士是否公平？何況開工不足、被迫放無薪假的情況普遍，將他們排除在外，只會增添更大民怨。

現在的香港一片愁雲慘霧，市民完全看不見前景，以港府財政儲備超過9,000億元觀之，惠民紓困理應更大手筆，奈何庸官守財奴死性不改。不患貧而患不安，官富民貧只會製造社會矛盾，一旦民怨爆煲，特區勢必更亂。