美俄之爭，對俄羅斯來說，是守家衞國，不能退讓；美國則是不亡俄羅斯不可。葉利欽時代俄羅斯對美國的屈服，美國仍不滿意，不把俄羅斯進一步拆毀、消滅，似不罷休。葉利欽的投降，普京初期的委曲求全，要求加入歐盟、加入北約，願服從美國的霸權，亦抑止不了美國滅俄之決心。這可像羅馬，打敗了迦太基，還要從歷史抹掉，徹底的種族文化滅絕。美國一直以羅馬帝國自許，美俄之爭，俄羅斯因而無妥協讓步餘地，退一步隨時粉身碎骨。

俄軍剛搜獲烏克蘭政府原定3月攻烏東的命令文件，證明美國是預設陷阱讓俄烏開戰，藉此制裁俄國。但普京應早有預備，迅即反制，出乎美國等的意料之外。或許可以說，普京給歐美的是更大的陷阱。美國與附庸國對俄國的制裁，性質與前差別不多，只是規模大，覆蓋廣，切斷部分俄羅斯銀行與SWIFT的連接，在制裁伊朗時已是這樣做；較突出的是凍結充公俄政府企業、個人在外的資產，連私人遊艇、房產亦不能避免，政治制裁中罕有。

普京的反制，一是同樣凍結充公美歐日等不友好國家有關在俄的資產，包括大企業與銀行，它們在俄的資產遠大於俄在歐美，金融機構的對俄債權（包括政府、企業、消費者等）數額更為龐大。凍結便是俄羅斯不用支付，俄未完全凍結支付，但指定用貶值前的盧布支付，原來的外匯便全部充公了。這樣範疇的反制，俄可依歐美制裁同等，也可將之擴大。歐美日企業與個人等屬不友好國家的資產在俄便會全面受打擊，加以外匯管制，以前入俄的錢便走不掉了。

二是俄羅斯可以不再支付外國企業的專利費，已有合約的不支付，沒有合約的更不支付，也即是俄境內可隨意仿製抄襲不友好國家擁有的知識產權。由俄國家政權來保護仿製，這絕對會重重打擊歐美日企業的利益，衝擊它們一直享有的壟斷利潤。俄國還可進一步把仿製品出口，使歐美日跨國企業再不能用專利來保護它們在市場上的壟斷。發展中國家都可低價與之競爭，對各國人民是大好消息。壟斷性最強的藥業，更會全面失守，俄國病人可大得益。沒有產權保障，美國等以切斷技術、貿易來制裁，俄此舉連消帶打，傷美歐的根本。

俄國是要動搖歐美資本主義體系的根基，開啟出共產國家從來不敢做的劇變。