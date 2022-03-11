美國前國務卿蓬佩奧退出政壇，沒官當了，一直很「霉」，高薪厚職的工作不好找，到處演講出風頭，搵真銀也鮮有。不過，最近有些改善。他日前訪問台灣4天，收了蔡英文發的大勳章，撈了15萬美元的演講費。據安排蓬佩奧訪台的台灣遠景基金會執行長賴怡忠表示，付費透過美國公關公司邀請重要人物演講，在美國是很常態做法。

蓬佩奧的台灣行，榮譽收穫是蔡英文授予他「特種大綬景星勳章」，表彰他在任時「解除對美國政府官員訪問台灣限制」、「對台灣軍售常態化」；物質收穫是帶着夫人免費台灣4天遊及15萬美元演講費。演講內容嘛，當然是蔡英文最愛聽的——美國應該承認台灣是「自由主權國家」……

蓬佩奧離開政壇已無價值，加上遭到北京「以其人之道還治其人之身」的經濟制裁，據說美國一些有名堂的大公司、智囊機構都不敢聘請他，怕惹麻煩，「影響生意」。蓬佩奧只好在一些沒啥實力的小機構找些「難以發揮特長」的差事，所賺銀両自然不多。蔡英文之流看在眼裏，疼在心上，總要想些法子報答一下有些「窘相」的蓬佩奧，雖然台灣的銀子也不太多，弄個十幾二十萬美元請老蓬夫婦，大家再共演一場台灣「依美謀獨」的政治戲，還是划算的，也能幫補老蓬的家用。

然而，台灣當局還是有些「因窮而摳」，否則以蓬佩奧的「江湖地位」以及「支持台灣的巨大貢獻」，15萬美元，應是少了一些。君不見，有些美國大牌政客，演講費動不動就是幾十萬、逾百萬美元喲！然而，人比人會死人，蓬佩奧以現在的處境而論，是顧不得和同行們相攀比的，15萬美元？不少啦！

這一陣子，美國政壇有關蓬佩奧的消息也不少，說他減肥了，加強鍛煉了，黨內支持度增高了，想參加下屆總統選舉……這些對台灣而言是不會輕忽的，值得向老蓬押寶也。