怪事年年有，今年特別多。港府前天突然以「緊急警示系統」向市民發放所謂的抗疫訊息，許多人的手機同時發出刺耳警報聲，恍如末日來臨，鬧得人心惶惶。其實事情很簡單，伊利沙伯醫院暫時改為定點醫院，專收新冠患者及緊急病人，為了這點事而驚動全港市民，豈止是無厘頭，簡直是製造恐慌。目前有多少緊急問題等待港府處理，他們偏偏玩這種無聊把戲，難怪引來一片罵聲。

不近情者多藏奸，第5波疫情演變到現在，實在有太多怪事令人不解。港府放任國泰機組人員播毒，然後又沒有及時追蹤堵截傳播途徑，本來已不合常理；而疫情大爆發後，防控措施一塌糊塗，而且訊息混亂，朝令夕改，更是令人無所適從。例如全民檢測，前後就有多種說法，高官各執一詞，專家言人人殊，至今仍未確定何時落實，不是很奇怪嗎？

林鄭月娥聲稱政府在第5波疫情以來已舉行100場記者會，自己作為抗疫主帥，願意亦責無旁貸向社會交代疫情變化，亦會不斷改善解說能力，希望能更準確回應提問。這番官腔說了等於沒說，連全民檢測也舉棋不定，連是否禁足也說不清楚，舉行100場記者會又有甚麼用？

有人質疑是不是某些勢力故意開門揖疫，先攬炒香港，然後將禍水引向內地。這種質疑也許未必有證據，但港府抗疫放軟手腳，口稱清零，實際共存，則是不容否認的事實。這正是堡壘從內部攻破的道理，管治團隊充斥港英餘孽和無間道，他們躲在暗處搞破壞，根本防不勝防。最近內地出現大量香港輸入病例，正是拜港府所賜。中央終於忍無可忍，多名要員近日接連出聲示警，語氣之嚴厲過去罕見，說明中央對港府躺平愈來愈不滿。

可以毫不誇張地說，防控疫情不僅關乎公眾生命健康，而且關乎國家安全。有港區人大代表提議將香港重大公共衞生危機納入國家安全範圍，以《港區國安法》治之。若是以前，這也許會被認為小題大做，但眼前的事實告訴人們，這不是小題大做，而是有現實需要。畢竟重大公共衞生危機不僅是香港的問題，而且涉及國家社稷，再怎麼強調都不過分。尤其是美國等西方國家正千方百計阻止中國崛起，香港作為中西較量的前沿陣地，注定不可能平靜。既然中央可以出手止暴制亂，為何不能介入防控疫情？