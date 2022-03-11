金鐘太古廣場發生駭人血案。一名七旬老翁在商場椅上閒坐，突遭黑衫黑褲青年掩面箍頸拖落地，再出盡全力朝其頭部狂踢猛踩，出手極毒辣，簡直攞命。整個施暴過程被閉路電視拍下，怵目驚心。目前老翁情況危殆，其妻透露老翁同施暴青年素不相識，不明何以飛來橫禍。倘屬實，涉案青年若非有精神病，便肯定是梁家傑「暴力或能解決問題」的忠實信徒。

事實上，單看兇徒衣着──一身黑衫黑褲，根本就是標準的黑暴打扮。事件令筆者再次聯想到2019年種種極端暴力行為：用磚砸人、用渠蓋爆頭、淋火水再點火燒……全部都是置人於死地的狠辣招數，而幹出此等天理不容惡行的，恰恰是社會上自命不凡的年輕人。那時候一班反對派政棍對此不僅不以為意，甚至搖旗吶喊煽風點火，梁家傑之流大力鼓吹暴力或能解決問題，終致暴力遍地開花。

如今似曾相識的一幕重現，反映黑暴餘毒猶在，早已深植年輕人腦袋，視「廢老」如仇寇，動輒訴諸暴力。梁家傑至今逍遙法外，港府擺明放生，最是令人髮指。

說黑暴餘毒猶在絕非危言聳聽，除了暴力惡行在社會蔓延，今次疫情亦有黑暴餘毒的影子。警方早前拘捕數名廿來歲青年，涉於網上社交平台煽惑他人炸毀社區檢測中心及攻擊有關人員、鼓吹確診市民四處到藍店播毒等。在疫情吃緊之際，這些人罔顧公共衞生，唯恐天下不亂，加劇疫情惡化，與其說是缺德無腦，不如說是存心報復社會，切合黑暴「香港人報仇」的黑心思想。

《港區國安法》落實後，反對派頭目紛紛落網，黑暴元氣大傷，惟有潛伏地下，但只要有可乘之機，他們仍會作亂。港府抗疫無能，正好讓黑暴添煩添亂，長者慘成代罪羔羊。