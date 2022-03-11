怪不得香港永遠是阿爺心頭的一塊肉，這地方的人實在乖巧，經常不惜以自身作示範，向祖國提供貢獻。我們的示範方式靈活多變，不拘形迹，時而是正，時而是反，只要能夠讓同胞們從中學習，並且吸取教訓，香港人甚至不惜焚身以火。

1997年回歸祖國後，頭十多年間，香港人大多從正面作示範，示範何謂廉潔制度，何謂公正法律，何謂自由而具活力的營商環境。內地同胞看得真切，也受益良多，經過多年努力，他們學會了，並打造出上海、深圳一類城市，論先進程度，今日已不輸於香港。

香港這孩子實在好得沒話說，不居功自傲，更不會得少為足，正面示範做圓滿後，便掉過頭來作反面示範。他告訴內地人，當所謂的自由民主走到極端、西式的文官制度長期僵化，會產生甚麼嚴重後果。2019至2022年，在短短3年之間，香港人以無畏無懼精神，提供了兩部驚天動地的反面教材。在2019年，內地人親眼目睹，原本好端端的香港，在一群民主巫師叨訣唸咒之下，如何能讓數以十萬計的人突然瘋狂、愚昧，有的甚至走上街頭，打砸和傷人。香港人的苦心沒有白費，同胞們旋即醒覺，原來民主不一定是好東西，共產主義制度未必不如人，14億人的向心力，因香港這一場錯誤示範，得以大幅度提升。

然而，750萬人卻沒有因此而停下腳步，咱們再接再厲，往自己身上點火。這一刻的香港，正在向同胞說明，英國人遺下的文官制度，在面對大瘟疫挑戰時是如何後知後覺，不敢作為。香港人今趟忒是偉大，為了作清晰示範，每天甚至願意付出過百條生命作代價！