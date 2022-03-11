功夫茶：居家抗疫防騙案　危機處處人性惡

畫龍畫虎難畫骨，知人知面不知心。地球之所以危險，恐怕就係「人心叵測」吧！活在紅塵陌上，獨自行走，只一個人嘅浮世清歡，一個人嘅細水長流。咁，梗係冇咁多網戀騙案啦！傻豬豬，世上邊有咁多「鑽石王子」吖！

各位，如果根據警方去年錄得最多嘅騙案，都係網上購物騙案，多達6,000多宗。當局指出，騙案猶如病毒一樣會變種，呼籲市民提高警覺，即使騙徒百變也會無所遁形。之不過，疫情下，人心惶惶，一個人一慌，好多傻事，做咗都唔覺，否則點會有「慌不擇路」呢個成語，更何況道高一尺，魔高一丈，好多騙案確係防不勝防。

呢嗱！疫情下既凸顯人性醜惡，亦彰顯騙徒善於靈活走位嘅一面。疫情蔓延，大把人中招，否則服務行業點會人手咁緊絀吖！輕症確診新冠患者須居家抗疫，市面上退燒藥竟被搶購一空以「看門口」。嗱，騙徒吼準市民心慌同埋鍾意搶嘅心態，又伺機放膽去斂財啦！根據警方數據，退燒藥「奇貨可居」，為近日熱門嘅行騙幌子。

過去一周，最常成為行騙幌子嘅貨物，你估係乜冬冬芫荽葱吖嗱？阿哈，首3位依次為平板電腦、退燒藥、手袋；其餘貨品包括智能電話、機票、牛扒、龍蝦、玩具、手錶、麵食。咦！早前又話元朗有超市連避孕套都畀人掃到清零，咁誇張，依家竟榜上無名，又奇怪喎！疫情下久屈家中，悶出鳥來，或許都未必咁有心情做愛做嘅事！

各位，抗疫兩年多以來，喺庸官嚴苛嘅禁聚令下，市民嘅日常生活肯定大受影響。平板電腦成為行騙幌子嘅首位，亦不難理解，相信與疫情下市民要在家工作及進行網課有關。手袋居三甲，唔通女士居家抗疫，終極無聊，買手袋玩賞當獎勵自己？居家抗疫自製「小確幸」，亦非太過分吧！其餘如牛扒、龍蝦，功夫茶相信居家抗疫食好啲，又乘機做吓「疫境廚神」，一樂也！再如機票、手錶、智能電話，或許深感香港好危險，不宜居而想移民？買定可以「安心出行」，遠走他鄉！

各位，疫情下香港好危險，並非騙案多咁簡單，仲有人身安全問題。9日晚，一名70歲老翁懷疑被人襲擊，倒臥金鐘太古廣場3樓一座椅旁，送院搶救後危殆。港島總區重案組正跟進，據悉警方尋晚已將涉嫌企圖謀殺嘅23歲男疑兇拘捕，事件仍待了解。本報記者尋日成功聯絡到傷者妻子，佢指丈夫疑被三唔識七嘅人襲擊，佢只慨嘆「都唔知點算，冇得擔心」！政府無能，懲罰市民！蟻民連受襲重創，都淨嘆「唔知點算，冇得擔心」！香港「不宜居」已寫在牆上，咁多人走得快好世界豈是無因？