港府日前宣布原被勒令停止運作至下月20日的髮型屋/理髮店，本周四起可重新營業，但須全面實施「疫苗通行證」，進入或身處處所人士須至少接種一劑新冠疫苗，顧客亦須使用「安心出行」。港官生性，取消設立禁「飛」區，讓市民可以到髮型屋「飛髮」，市民理應倍感安慰，奈何變幻莫測的政策，彈出彈入的安排，吸likes不成反吸嬲。

看港產官僚以「調校措施」來修飾「朝令夕改」，將「政府不是解決問題的方法，政府才是問題所在」提升至另一層次，令人想起了王爾德的名句：「我花了一個上午的時間刪掉了一個逗號，到了下午我又把它放回去。」修改標點符號，擾民程度有限，但港官思慮不周，禁「飛」區忽設忽撤，不但理由牽強，更打爛打工仔飯碗。

單是當局以「經考慮市民對相關服務有實際需要，而『疫苗通行證』實施後運作暢順」為由，批准髮型屋/理髮店重開，便夠荒謬。港官經考慮才發現市民對理髮服務有實際需要，不正好是「不全日禁堂食也不知市民要吃飯」的翻版嗎？港官施政有否吸取教訓，做到盡量不擾民，答案已經一目了然。

當衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮，連日來出席疫情記者會，也是頭髮長長，與醫生、港官既有的形象愈走愈遠，一班屁股坐着腦袋的高薪低能官僚，這才考慮到市民的實際需要，那麼當日設立禁「飛」區是否阿茂整餅，思慮不周呢？

再說，如果按照港官的說法，「疫苗通行證」運作一日不暢順，髮型屋/理髮店豈非永久關閉？那怪不得香港美髮美容業商會會長江樹林指，部分從業員早前已因停業而索性轉行，「無理由白等兩個月唔開工」。港官永遠拒絕承認錯誤，永遠不能知恥近乎勇，市民只能永遠受罪。