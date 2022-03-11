第5波疫情持續，醫療系統瀕臨崩潰，很多確診者求助無門，不少中醫熱盼加入抗疫隊伍，惟政府把約一萬位中醫師投閒置散，醫師更被政府要求發現確診者時應轉介往西醫院診治。有病無醫生醫、有醫生無病醫的荒謬現象，凸顯政府長期只重視西醫西藥、忽視中醫中藥的問題。

中醫藥源遠流長，國家主席習近平去年考察河南省時，指出中華民族幾千年都是靠中醫藥治病救人，特別是經過抗擊新冠肺炎、沙士等重大傳染病之後，我們對中醫藥的作用有了更深的認識。單是內地供港的「連花清瘟膠囊」、「金花清感顆粒」及「藿香正氣」，均收錄在國家衞健委出版的《新型冠狀病毒肺炎診療方案》（第四版到第八版），適用於新冠預防及初期徵狀階段，前兩者更被納入抗擊新冠「三藥三方」之中。

中醫和西醫並非互相排擠，港府不應陷於二元思維的桎梏而予中醫和西醫差別待遇。內地在抗疫時結合中西醫優勢，針對輕型患者，中藥有助減輕症狀；重症者則透過中西醫結合治療，發揮中醫藥在退高熱、促進肺部滲出吸收等的療效。據報華中科技大學同濟醫學院的研究發現，加用中藥比單用西藥能讓重症新冠患者轉危殆的機會率由24.37%減到3.68%；中藥亦有助康復者固本培元。

本港不乏具豐富醫治經驗的中醫，他們更於疫下採用遙距診療或送贈中成藥為市民服務。中醫絕對能扮演更重要的抗疫角色，政府不能再讓傳統偏見與醫學霸權所蒙蔽。而本港部分中藥已供不應求，既然政府已訂立緊急法，應立即豁免內地當局認可對抗新冠病毒的中藥在港註冊，不再因官僚程序而拖延救治，盡快凝聚中醫中藥的力量，戰勝疫情。