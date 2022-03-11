俗語說，救災如救火，時間就是生命。內地支援香港抗疫救災如桄榔樹一條心，無阻隔、開綠燈、特事特辦，港人都看到實實際際的援港行動成果，清楚體現在「開誠布公」的16項清單上，印證韓正副總理擲地有聲的：香港有求，中央必應。

反觀香港特區政府作為戰疫的主體負責人，在強大祖國無私、無償、無限的支援下卻是「蕹菜通」。「通菜（即蕹菜）炒牛肉」是一道家喻戶曉的家常小菜，無人不懂得通菜的特點，就是菜莖不直通，似通非通，表面像通，實質不通；菜莖內有外表看不到的節卡，故熟悉的炒手都會在通菜落鑊熱炒前先用刀放平拍一下，打通通菜的阻隔環節，那末通菜便很快炒熟了，又香又熟又不出水。當前特區廢官、奸官當道成抗疫兩面派，就欠缺有力的拍一拍打通阻隔環節，實施戰時狀態，有力統一指揮。

這個使刀平拍的關鍵招數，必須由中央出手才起作用，因為香港抗疫總司令是「權力不離手，清零不離口，當面說執行，背後繞圈走」的高手。君不見香港「蕹菜通」的阻撓嗎？一如中醫的病理學說不通便痛，港人已痛得要命了，香港也成為全國最多人死的疫區，至今已有約3,000人不幸疫歿。

中央政府在深圳召開兩次疫情交流會，香港抗疫總司令就是不出席，垂簾聽政，會後香港政府另搞全無透明度的高官高層會，此其一。中央欽差大臣深圳坐鎮從2月16日至3月3日共召開7次援港協調會，特區政府說已分工各局長負責，不用開會。林鄭把立法會議員和中央官員多次要求政府要有戰時狀態、及時解決各項援港措施的落實建議當耳邊風，此其二。疫情急驚風遇慢郎中，中央桄榔樹對香港蕹菜通，對此，人大政協「袞袞諸公」知否？