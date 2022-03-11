國務院總理李克強日前在全國人大會議發表工作報告，提到過去一年在複雜嚴峻的國內外形勢和諸多風險挑戰下，仍然完成了各個主要目標任務，為「十四五」規劃實現良好開局，包括落實常態化防控疫情舉措，疫苗全程接種覆蓋率超過85%，及時有效處置局部地區聚集性疫情，保障人民生命安全和身體健康，維護正常生產生活秩序，取得國內生產總值與人均可支配收入同步增長8.1%的佳績。

國家的出色抗疫工作，除了有利自身的民眾健康及經濟民生發展，對周邊地區以至全球也帶來裨益，包括對外輸出及贈送大量口罩、疫苗和快速測試劑等防疫物資，協助許多國家尤其是第三世界地區挽救大量民眾的生命。內地維持較高水平的消費與進出口，亦對支撐區內以至全球經濟作出貢獻。

然而，對於在內地和澳門都行之有效的「動態清零」策略，香港還有不少人半信半疑，認為在第5波疫情幾近失控下，香港應效法歐美改行「與病毒共存」政策，透過犧牲部分市民的健康和生命，來換取短暫的自由生活與經濟利益。

筆者認為，上述想法一方面源於特區政府應對第5波疫情的不濟，未能有效落實「動態清零」的精髓，另一方面亦與部分港人長期被西方反華媒體及本地反中亂港勢力「洗腦」有關，慣性地只看到西方世界的好，只見到自己國家的差，對凡是有個「中」字的事物都抱持懷疑、抗拒及反對態度。

例如由中方專家與中資機構協力興建，短短7天就竣工的青衣方艙醫院，有些人還是要對其質量與設計吹毛求疵，甚至造謠抹黑，導致部分患者不敢入住。對於中央派來的內地醫護及檢測人員、各類援港藥物及醫療物資，亦有人質疑或涉無牌行醫，藥物等未經本地註冊或未獲歐美認證，擔心會出現質量及安全問題，無視有關人員及藥物早已獲得國家標準認可，並成功挽救無數內地同胞生命的實證。

事實上，內地的醫療、醫學，尤其是應對大型疫症的能力和水平已不下於許多西方國家，在中醫、中藥及中西合璧治療的研發和應用方面，我國更肯定是領先全球。但不少香港市民，包括一些醫學專家，基於對中醫藥缺乏認識、潛意識的「抗中」思維，甚或是憂慮自身的權威或利益受損，一直抗拒去了解和使用中醫藥，可能令部分患者得不到最適切的治療。

回歸後首屆特區政府曾提出將香港發展成為「中藥港」，但因當時本地的中醫藥註冊制度尚未到位、欠缺相關專才及缺乏社會共識，政府未能全力推動，有關計劃最後不了了之。現時大灣區的中醫藥研發及生產基地，首推廣州和深圳，珠海與澳門橫琴亦正致力發展，香港則僅限於少數大學和私營企業。經過今次疫情，當更多港人見識到中醫藥的用途和好處，港府應乘勢加快及加大力度推動中醫藥發展，為市民提供更優質和多元的醫療服務。