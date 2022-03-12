正論：病患與屍同眠　問官於心何忍

新冠疫情不是天災，而是人禍！是港府抗疫無能、執行無力的人禍！第5波疫情爆發兩個多月，港府一直躺平，不管死病如何枕藉依然沒有反應，直到京官開腔批評，才不情不願調整政策。網上流傳多幀早前攝於伊利沙伯醫院的相片，染疫長者與大堆死屍共處一室，令人嘩然。香港淪為第三世界，生者苦，逝者悲，敢問高官們，晚上睡得安穩嗎？

衞生署日前才沾沾自喜公告疫情有回落迹象，隨即被援港內地專家打臉，直指疫情正逼近高峰，警告港府勿麻痹大意。這正是自命精英的港官典型：永遠後知後覺，永遠輕視問題，永遠心存僥倖。即使這一波疫情造成大量患者死亡，依然沒有吸取教訓，而且毫無愧色。昨日網上流傳一組攝於伊利沙伯醫院病房的相片，地上放滿遺體，部分更放置於正接受治療的長者病床旁邊，令人慘不忍睹。人們早已知道公院殮房爆滿，屍疊屍已成常態，卻萬沒想過連治療患者的地方都堆滿屍體，叫正在與病魔搏鬥的長者情何以堪？

醫管局直認有關情況是早前發生，強調大部分遺體已經處理，承認會引起部分病人不安，希望病人體諒。誠然，隨着入院患者及死亡個案急增，公院已沒有多餘空間存放遺體，屍疊屍的情況固然極不理想，但單單怪罪醫管局也是無濟於事。一個負責任的政府，好應該在第一日爆出此等情況的時候，便積極協調各相關部門和單位解決問題，而不是一直拖延，任由醫管局獨力面對，更不是任由死者毫無尊嚴地暴屍公院。

處理遺體涉及食環署和殯儀業界，但食環署一直沒有積極發揮作用，直到輿論狂轟，才施施然增加火葬場的火化時數，但依然未能消化所有需求。殯儀業界的反應同樣令人心寒，絕大部分皆拒絕接收新冠死者，拒絕為其家屬處理後事，許多人將患病至親送進醫院後，未及見最後一面便已天人永隔，連讓死者入土為安、好好送別最後一程的心願也被殯儀館拒絕，成為畢生遺憾。

港府若負責任，好應該人性化處理，責成食環署及殯儀業界以特定方式處理新冠死者，讓他們有尊嚴地行畢人生最後一程。很可惜，高官永遠不理民間疾苦，永遠認為沒有責任處理。其實，殯儀業界最大的憂慮是接收新冠遺體有感染風險，港府便應制訂指引，甚至加派人手和物資協助，而不是翹起雙手關人個關，最終令問題卡在源頭積重難返，公院繼續屍滿為患，醫護人員繼續做到喊，重症病人連入院接受治療也無法得到安寧。

新冠疫情就像一面照妖鏡，將港府所有不堪暴露無遺。由外防輸入到內防反彈，由在家隔離到入院治療，由接收患者到處理遺體，全部都做得一塌糊塗，偏偏林鄭政府繼續好官我自為之。

不管怎麼說，伊利沙伯醫院已轉為接收新冠病人的定點醫院，港府和醫管局必須打醒十二分精神做好分流工作，否則既幫不到染疫患者，就連非新冠病人也被剝削治療機會，只會令特區亂上加亂，愁上加愁。