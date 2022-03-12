功夫茶：發泡膠箱亂棄置　火災隱患燒埋身

「四面荷花三面柳，一城山色半城湖。」這副名聯通常用以讚賞濟南之美。其實，一個城市是否吸引人，就算冇湖光山色，起碼都唔好垃圾如山亂堆積，區區老鼠自由行啩？依家好衰唔衰，又整出個發泡膠箱圍城，唔單止衞生出問題，仲搞到火災添！

各位，功夫茶大早都講過，由於深圳當局加強防疫，禁止運載供港蔬菜嘅發泡膠箱循環使用，運回內地重用或轉去回收廠，喺有入冇出嘅情況下，據悉每日至少有12萬個載貨嘅發泡膠箱抵港。阿哥，18區都有菜賣，一個菜檔每日少則幾十個，多則上百個，你話堆吓堆吓，有乜辦法唔變「發泡膠長城」？

之不過，呢道發泡膠圍城嘅風景線就唔係咁值得欣賞咯，早前有街市因堆積如山無人清理而有市民見到老鼠追逐嬉戲，更因堆到出馬路而險造成交通意外！日前葵涌七號貨櫃碼頭一批放喺路邊嘅發泡膠箱終寂寞難耐到起火，濃煙烏黑一片沖上雲霄，令人關注發泡膠箱引發嘅火災隱患、環境衞生以及阻街等問題。

事實上，香港喺上個月9號已接獲深圳通知，因港疫嚴峻而禁止香港使用過嘅發泡膠箱運返內地。有議員亦早建議本港當局與內地洽商解決方案，譬如可否將發泡膠箱徹底消毒後運返內地嘅回收廠，而長遠則要訂下「走塑」時間表，畀業界使用較環保物料嘅箱子，以取代發泡膠箱。有議員亦指出，堆積嘅發泡膠箱冇回收，都係變成垃圾，最終又係送去堆填區，只會加重堆填區壓力。

港人出名製造垃圾多，堆填區老早已不勝負荷！有議員稱，2019年發泡膠堆填區棄置量約3.2萬公噸，估計2020及2021年發泡膠堆填區棄置量會多於2019年。有環保科技高級業務經理指出，目前新技術可全天候極速降解發泡膠（EPS）並循環再造成純度達99.8%嘅塑膠原材料聚苯乙烯。其實，有港商曾花10年時間研發出一個發泡膠回收處理方案，同時解決咗回收和運輸等運作問題。

呢嗱！解決方案一大堆，問題係冇靈魂政府處事一味側側膊、唔多覺，高官個個一味「禮多人不怪」：完全冇「管理者，必須成事」嘅責任心與執行力，各部門至叻大耍太極。食環署發言人曾表示，公眾地方擺放雜物，好似話堆積發泡膠箱，屬街道管理問題，經常須多個政府部門協調下採取聯合行動處理，各部門須根據職權範圍，喺需要時採取行動云云。港產官僚向來一盤散沙，完全冇阿爺「力量生於團結」嘅意識！香港今日之所以半生不死，不就是庸官玩忽職守、光說不練累事嗎？