世界視線：美國波蘭互推搪　澤氏無奈又如何

俄烏軍事衝突持續，西方多國不斷揮舞制裁大棒打擊俄羅斯，以示對烏克蘭支持。但對於烏國總統澤連斯基哀求盟友提供戰機助陣時，美國卻和「小弟」波蘭互相推搪，五角大樓為免惹禍上身，甚至不惜對提供戰機做法大潑冷水，指此舉只會令北約與俄軍事對立升溫。華府一而再口惠實不至的做法令澤氏非常無癮，他也只能自求多福。

美國近日在戰機問題上「彈出彈入」，國務卿布林肯先是對外宣稱，華府正積極考慮與波蘭達成向烏克蘭提供米格29戰機的協議。據悉，美國希望藉波蘭把米格戰機交到烏國手中，然後給予波蘭F16戰機作為補償。美國把烏克蘭推入戰爭還不夠，似乎還想推波蘭出去祭旗。華沙政府當然不傻，深知一旦按照美國意思行事，則意味着觸碰了俄羅斯的紅線，恐捲入俄烏戰爭。

令華府始料不及的是，波蘭竟反建議將其擁有的全部米格29戰機轉移到德國的美軍拉姆施泰因空軍基地，由美軍轉交烏國。波蘭這招令美國官員目瞪口呆，五角大樓隨即連續兩日出面解畫，指向烏贈送戰機於事無補，提供反裝甲武器及防空系統「已是支援烏軍的最佳方法」云云。美媒也急急出來護主，批評波蘭的提議是把「責任」推卸給美國。

美國拒收波蘭戰機，即變相支持烏克蘭被動捱打。眼見所謂的盟友反覆無常，澤連斯基也按捺不住。演員出身的他發表激昂演說，咆哮道：「甚麼時候作出決定（提供戰機）？這不是乒乓球，現在發生了戰爭，這關乎烏克蘭人的性命。」他呼籲西方國家不要再推卸責任，盡快就波蘭提供戰機一事作出決定。

拜登政府拒絕向烏克蘭提供戰機，猶如向俄羅斯總統普京低頭。在風高浪急之際，美國副總統賀錦麗抵達波蘭訪問，惟一如外界所料，她未直接提及美國波蘭向烏提供戰機的分歧問題，僅稱此行是要表明美國對北約東部地區的安全承諾，同時老調重彈，強調美國已向烏國提供空中力量之外的軍事支持，例如反坦克導彈。結果是搞了一大輪，烏克蘭等爛頭蟀被舞高弄低，而拜登政府則只作出實際幫助以外的一切支持，可真是貽笑大方。