美俄之爭，已進入賭博階段。烏克蘭之戰，美國是無可翻局。烏克蘭以外的非軍事之戰，美國是咄咄逼人。俄羅斯的反應，是置之死地而後生。戰場上怕美國北約全力進侵，便揚言不懼核戰，把美國北約嚇走，只能以常規戰、代理人戰來進行，優勢便在俄。

非軍事戰，美國挾其對國際金融、國際市場的控制權，本意是全面圍堵，全面出擊，摧毀俄國的金融經濟，使普京政權崩潰。可是俄羅斯有蘇聯衞國戰的經驗，近年多宣揚蘇聯與反納粹戰爭的事迹，只要政治堅持，沒有戈爾巴喬夫或葉利欽一類，即使居於劣勢，俄羅斯還是可挺得住。制裁下俄羅斯的經濟早有調整，石油、天然氣、鈾以及小麥等農產品的生產能力不但自保有餘，海外市場也不易被封殺。盧布匯率貶，股市債市大跌，一招外匯管制便可有初步穩定。普京最後選擇是退回蘇聯時期的鎖國，排除歐美。

現今世界，對眾多發展中國家，歐美國家是無力控制，俄羅斯的對外貿易仍可發展。當然，最關鍵是中國，中國與俄合作，俄便不用閉關自守，更可與中國及伊朗、印度等形成在歐美以外的大經濟圈。

在此以外，若歐美緊迫過分，如果普京公布的反制措施從根本挑戰歐美資本主義體系的基礎，對歐美經濟和企業衝擊仍大。而美歐與俄羅斯硬碰，互拚死傷，只要美國不敢攻俄，俄國內顏色革命沒法成功。俄雖被重挫，還是不敗。歐盟同樣會受重挫，經濟社會與市場一體化會倒退多年。近10年歐洲經濟已停滯不前，與俄羅斯經濟上兩敗俱傷，內部分裂，社會政治矛盾加深，便會激發德、法的強勢，與俄和解，與美國拉開距離。若有這樣的變化，俄、歐同時有從困境中解脫的機會，最大失敗者便是美國，是鋌而走險，力求一戰恢復霸權？抑或是政治的退卻，回國重建，讓世界出現多極新局面？

俄羅斯對歐美的反制，凸顯資本主義體系的弱處，但若有妥協餘地，俄也不會堅持。普京的俄羅斯是世界資本主義體系的組成，若無生死之逼，不會拚命。即使列寧時期的共產主義也屬一國社會主義，不是國際化的帝國主義。只是為了俄羅斯在帝國主義壓迫下求生存，不是要推翻資本主義的舊世界。拜登策動的烏克蘭之戰，普京的以死相搏，加劇了國際體制變局。這是二次大戰後體制的終結，新體制的開始。中國怎樣定位、怎樣參與呢？