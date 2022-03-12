當今世界的國家安全問題範圍十分廣泛，以中國來說，目前包括16個方面的國家安全：一是政治安全，二是國土安全，三是軍事安全，四是經濟安全，五是文化安全，六是社會安全，七是科技安全，八是網絡安全，九是生態安全，十是資源安全，十一是核安全，十二是海外利益安全，十三是生物安全，十四是太空安全，十五是極地安全，十六是深海安全。這16個方面構成了中國的國家安全體系，由《國家安全法》予以法律上的安全保障。

在中國制訂這16個方面的國家安全法律時，還沒有發生像今天新冠肺炎般的大規模公共衞生事件，故公共衞生沒有納入《國家安全法》範圍之內。現在，內地和香港都發生了新冠肺炎導致大規模的公共衞生事件，導致了疫情若不能及時有效遏止，就會造成難以估量的人命病亡，造成對國家社會安全、經濟安全、生態安全甚至政治安全等的影響。因此，在國家安全體系中有必要將大規模的公共衞生事件納入國安法。

在全國一盤棋中，香港的抗疫是最糟糕的，疫情時間最長，規模最大，確診者最多，病亡者最多，造成的混亂和不安全最嚴重，對香港的社會安全、經濟安全甚至政治安全造成的損害和影響也最大最多，其衝擊力對內地諸多安全問題有「倒灌」之虞。

更引人注意的是，在港府長達兩年多的抗疫工作中，人們明顯感覺到有政治問題、管治問題的攙和並且發揮作用。其表現，一是港官們以西方的「與病毒共存」為指導思想，漠視香港市民的生命安全和健康；二是港官們「抗中」心態作祟，對內地成功抗疫經驗不屑一顧，存心牴觸；三是香港的制度和法規抗拒內地支援，甚至中央下令、派人指導香港抗疫後，他們還以「兩面人」陽奉陰違，明頂暗抗；四是香江府衙的官僚主義導致抗疫工作效率極低，處處僵化；五是有人用法律工具阻撓「緊急抗疫」。