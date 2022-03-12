俄烏戰爭牽動全球，大部分國家或多或少都會受到影響，中國自然也不例外。戰爭的影響無疑是負面的，但也未必沒有正面的因素，對中國而言，起碼可以暫時紓緩來自美國的戰略壓力，迎來一個相對緩和的時期，這顯然是非常難得的發展機遇。正如當年「911」事件後，美國將主要精力轉到反恐方面，中美關係進入相對和諧的階段，中國因此迎來快速發展期，一躍成為全球第二大經濟體。

歷史不會簡單重複，但總有許多相似之處。這些年美國將中國視為頭號競爭對手，進行全方位遏制和打壓，並拉攏盟友和附庸國參與圍堵，使中國陷入孤立無援的狀態。就在這個時候，俄烏戰爭爆發了，美國不得不暫時將注意力集中在俄羅斯身上，也不得不向中國釋出善意，國務卿布林肯最近連續兩次主動致電中國外交部部長王毅，明顯是有求於中國。

所以說，人有人運，國有國運。每當到了關鍵時刻，中國總會獲得上天眷顧。不管俄烏戰爭結局如何，美俄及歐俄關係幾年內都不可能恢復正常，在這種情況下，美國也就無法集中全力對抗中國。相反，受到西方全面孤立的俄羅斯勢必進一步靠攏中國，經濟、金融和外交都非依賴中國不可。美國總統拜登剛上台時曾向俄羅斯總統普京伸出橄欖枝，企圖聯俄抗中，結果人算不如天算，美國聯俄不成，反而促使中俄全面戰略協作夥伴關係更加鞏固。

事實上，中俄同樣面對美國及西方針對和打壓，自然是敵愾同仇，愈走愈近。有人認為過去沙俄欺負過中國，現在中國沒有理由替俄羅斯說話。這顯然是混淆概念，過去欺負中國的國家多的是，如果要翻舊帳，恐怕永遠也說不清。明眼人都知道，美國利用烏克蘭遏制俄羅斯，正如它利用台灣遏制中國大陸一樣，一旦俄羅斯在這場抗爭中失敗，美國消除了一個強勁對手，接下來必定集中全力對付中國，到時候中國所承受的各種壓力必定遠遠大於今天的俄羅斯。這個道理淺顯易懂，如果有些中國人至今還弄不明白，那只能說明他們已經被西方洗腦，中毒太深。

也有一種聲音認為，鑑於俄羅斯受到西方全面制裁，中國應該盡快與之切割，以免受到牽連。聽起來似乎是明哲保身，實際上無異於落井下石，這種背信棄義的事情只有美國可以做，中國絕對不能做。